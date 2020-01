Le réalisateur de Batman partage la première photo du tournage au début de la production

Et nous partons. Production sur Le Batman est officiellement en cours. Le réalisateur Matt Reeves l’a confirmé en tant que tel avec une image d’une ardoise publiée sur son compte Twitter sous la légende “#DayOne #TheBatman”. Je pense que nous pouvons considérer cela comme une source fiable, non?

Voici le tweet en réalité:

#DayOne #TheBatman cc: @GreigfraserD pic.twitter.com/kOgcsa6zX3

– Matt Reeves (@mattreevesLA) 27 janvier 2020

Cette image représente un moment énorme pour le projet et pour les fans. Le film a subi plusieurs retards, un changement de chaise du réalisateur, un changement de chaise de Batman et une réécriture du scénario. Tout ce bouleversement découle de la décision finale de Ben Affleck de se retirer complètement de DC Extended Universe. La star était à l’origine engagée pour gérer ces trois rôles, Warner Bros. apportant son soutien à son projet autonome Bat-back en octobre 2014. Les circonstances ont dicté que sa vision n’a jamais atteint la production, mais environ 5 ans plus tard, nous avons leur film Batman de l’univers post-cinématographique tangiblement en préparation. C’est enfin en train de se produire.

Quelle direction Matt Reeves prend, à quel point le casting de Robert Pattinson réussit et à quel point ils se débrouillent sous l’ombre de la trilogie de Nolan sont autant de questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. J’espère que nous découvrirons le 25 juin 2021 que ces réponses sont positives, cependant.

Dans tous les cas, la course à la ligne d’arrivée est lancée et il nous reste moins de 18 mois avant de voir ce que WB et Reeves nous ont préparé. Le score de Hans Zimmer sur Dark Knight me vient soudain à l’esprit. Après tout, s’il y a une chose qu’il a parfaitement capturée dans ces films, c’est le suspense.

Le Batman revient sur grand écran, les amis, et cette fois, il n’est heureusement pas en train de trimballer Ezra Miller avec lui.