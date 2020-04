Le réalisateur de “Birds Of Prey” s’exprime sur la performance au box-office du film

La réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, a parlé de la performance au box-office du film et des frustrations qui ont suivi.

Ce n’est un secret pour personne que Birds of Prey n’a pas atteint les numéros de billetterie que la plupart prévoyaient. Le film finirait par gagner plus de 200 millions de dollars dans le monde avec un budget de 85 millions de dollars, mais la plupart des titres initiaux de la performance du box-office du week-end le qualifiaient presque de raté et prévoyaient une perte pour le studio. Beaucoup ont leurs propres théories sur les raisons pour lesquelles le film n’a pas répondu à ces attentes et la réalisatrice Cathy Yan en est bien consciente.

Lors de son entretien avec The Hollywood Reporter, Cathy Yan a parlé de la performance au box-office de Birds of Prey, des attentes du film et de la façon dont tout le monde a rapidement donné sa propre interprétation des raisons pour lesquelles le film n’avait pas été aussi performant que certains l’avaient prédit:

Oui, je pense que si vous regardez réellement les détails de la répartition du budget… Je sais que le studio avait des attentes très élevées pour le film – comme nous l’avons tous fait. Il y avait aussi des attentes défaites sur un film dirigé par des femmes, et ce qui m’a le plus déçu, c’est cette idée que cela prouve peut-être que nous n’étions pas encore prêts pour cela. C’était un fardeau supplémentaire que, en tant que réalisatrice de couleur, j’avais déjà sur moi de toute façon. Donc, oui, je pense qu’il y avait certainement différentes façons d’interpréter le succès ou l’échec du film, et tout le monde a le droit de le faire. Mais je pense vraiment que tout le monde a été assez rapide pour sauter sous un certain angle.

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey est désormais disponible à l’achat numérique sur le service de streaming de Fandango, FandangoNOW et d’autres plateformes numériques.

