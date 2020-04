Le réalisateur de “Bloodshot” se remémore avec Sony sur le thriller de science-fiction “Influx”

Directeur de Bloodshot David S.F. Wilson a aligné son prochain projet avec Sony Pictures, une adaptation du Daniel Suarez roman policier de science-fiction Afflux, rapporte Deadline.

«Le livre raconte une histoire de science-fiction à grande échelle dans un cadre futuriste, centrée sur un protagoniste qui est un physicien des particules perfectionnant une invention qui change le monde lorsque son laboratoire est infiltré par des terroristes. Il est détenu par un département clandestin du gouvernement américain et quand il refuse une offre de travailler avec eux, la prison et la torture aux mains d’un inquisiteur d’intelligence artificielle attendent. Il doit s’échapper et contrecarrer ce que fait le gouvernement. »

Zak Olkewicz est en train d’adapter le livre, qui a remporté le prix Prométhée. Escape Artists Todd Black, Steve Tisch, Jason Blumenthal et Tony Shaw produiront.

Wilson sort du Bloodshot de Vin Diesel, que Sony a sorti juste au moment où les théâtres commençaient à fermer et qui fait des affaires en VOD, note le site.