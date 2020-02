Le réalisateur de Doctor Strange veut diriger le nouveau film de Constantine

Plus tôt cette année, le docteur Strange dans le multivers de la folie a connu un ralentissement lorsque Scott Derrickson s’est séparé du projet en raison de différences créatives avec Marvel. La nouvelle selon laquelle le réalisateur de Spider-Man, Sam Raimi, prendra probablement les rênes est certainement excitante, mais les fans de Derrickson sont déçus de ne pas pouvoir le voir faire le film de bande dessinée infusé d’horreur qu’il attend depuis il s’est inscrit pour faire 2016 Docteur étrange et a dû atténuer l’étrangeté pour garder le studio heureux.

Derrickson pourrait-il sauter à DC et faire un film de super-héros surnaturel pour eux à la place? Cela semble possible, car le cinéaste vient de faire connaître son intérêt pour un certain personnage occulte dans la bibliothèque de DC sur Twitter. Un fan a demandé à Derrickson s’il serait prêt à diriger un film Dark Justice League pour Warner Bros, auquel il a répondu: «Je ferais Constantine.»

Justice League Dark, qui est en développement depuis des années à WB, mettrait John Constantine en tête du groupe, mais il semble que l’élément d’ensemble de ce film ne plaise pas à Derrickson et qu’il préfère simplement le faire un véhicule autonome pour le Hellblazer. Eh bien, heureusement pour lui, cela pourrait être arrangé, car une nouvelle version du héros serait en développement.

Il y a cependant un débat dans les coulisses, selon nos informations, sur la question de savoir si Keanu Reeves doit revenir pour faire une suite lâche à son film de 2005 ou s’il faut aller dans une direction plus précise de la bande dessinée et refondre le rôle avec un Constantine plus authentique – Dan Stevens, peut-être? Quoi qu’il en soit, Derrickson serait un bon choix pour le diriger. Braconner un autre réalisateur de Marvel pour faire l’un de leurs films a bien fonctionné pour WB dans le cas de James Gunn de The Suicide Squad, après tout.

Souhaitez-vous voir Docteur étrangeScott Derrickson dirige-t-il un film de Constantine pour DC? Partagez vos opinions à l’endroit habituel ci-dessous.