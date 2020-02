Le réalisateur de fin de partie, Joe Russo, fait l’éloge du nouveau film de Star Wars de Kevin Feige comme “ passionné et unique ” – voici quand nous pouvons nous attendre à le voir

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a construit la franchise de films la plus rentable de tous les temps – l’univers cinématographique Marvel. Il a également été récemment promu directeur de la création de Marvel. Le président est un grand fan de Star Wars et aura bientôt la chance de travailler sur un film avec la franchise sous Disney.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, pense que Kevin Feige fera bien avec «Star Wars»

Ce n’est un secret pour personne que Feige est un grand fan de Star Wars. C’était son idée de travailler sur un film avec la franchise, et Lucasfilm est prêt pour cela.

“Kevin a été un grand fan de Star Wars, et il l’a dit assez clairement”, a déclaré Kennedy à Rolling Stone. “Il nous a parlé, et il a parlé au studio et a dit:” Vous savez, y a-t-il une chance que je puisse intervenir et faire l’un des films de Star Wars? “Et j’ai pensé que c’était une idée plutôt cool.”

Depuis son arrivée à la présidence, quatre des cinq films Disney Kennedy sur Kennedy Star Wars ont dépassé la barre du milliard de dollars au box-office. Alors que Star Wars: The Rise of Skywalker a reçu des critiques critiques inférieures, même s’il a atteint la barre du milliard de dollars.

Pourquoi le réalisateur de “Avengers: End Game” a-t-il fait l’éloge du film “Star Wars” de Kevin Feige?

“Star Wars est le premier et le véritable amour de Kevin”, a déclaré Russo au Hollywood Reporter. «C’est un homme qui a un très, très grand sous-sol rempli d’assez d’attirail Star Wars pour remplir un musée. Quoi qu’il en fasse, il sera passionné, émotif et unique. »

Le réalisateur estime que Feige va rendre justice au nom de Star Wars et créer quelque chose d’incroyable. Russo a également parlé à THR de la culture des spoilers des médias sociaux lors de la création d’un film à l’époque d’aujourd’hui.

“La meilleure chose à propos de ce qui se passe dans les médias en ce moment est que le public est devenu incroyablement averti”, a déclaré Russo. «Le sujet bruyant, imprévisible et convaincant a plus sa place dans ce monde qu’il ne l’a jamais été. C’est passionnant en tant qu’artiste parce que cela signifie que vous pouvez prendre des risques de toutes sortes de manières – parce que les entreprises le comprennent aussi. ”

Il semble que Feige va profiter pleinement de cette audience des médias sociaux pour créer son nouveau film Star Wars.

Quand verrons-nous le nouveau film “Star Wars” de Kevin Feige?

Il existe actuellement des films Star Wars dont la sortie est prévue pour 2022, 2024 et 2026. Cependant, il semble que le film de Feige ne sera pas le premier de ces films.

“Donc, nous commençons à peine à parler de ce que cela pourrait être et quand cela pourrait être”, a déclaré Kennedy à propos du film Star Wars de Feige. “Mais c’est loin.”

Kennedy indique que le film est toujours en discussion. Il n’y a pas d’autre spoilers à ce stade sur le film. Nous continuerons de regarder cette histoire en développement.

