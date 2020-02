Le réalisateur de “Ford V Ferrari” James Mangold en pourparlers pour le prochain film d’Indiana Jones

Lucasfilm travaille sur un nouveau film d’Indiana Jones depuis des années et le cinquième épisode de la série devrait sortir en salles le 9 juillet 2021, ayant déjà été retardé plusieurs fois.

Selon Variety, Steven Spielberg ne reviendra plus pour diriger le film, car des pourparlers sont actuellement en cours avec le réalisateur James Mangold, qui avait auparavant réalisé “Logan” & “Ford v Ferrari”, pour reprendre le projet.

Steven Spielberg restera un producteur pratique sur le nouveau film d’Indiana Jones, mais souhaite transmettre le personnage à une nouvelle génération. Il travaille actuellement sur les studios du 20e siècle «West Side Story», qui sortira en salles ce Noël.

Récemment, l’acteur Harrison Ford a parlé du projet, confirmant que le tournage devrait bientôt commencer, mais qu’il subit toujours quelques changements.

Avec un changement de réalisateur, il semble probable que le film soit à nouveau repoussé,

Actuellement, les précédents films d’Indiana Jones ne sont pas disponibles pour la diffusion sur Disney +, en raison de Paramount Pictures détenant les droits de distribution des films précédents. Cependant, le nouveau film ne serait pas inclus dans cet accord.

Êtes-vous excité pour un nouveau film sur Indiana Jones?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.