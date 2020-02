Le réalisateur de Frozen 2 se demande s’il y aura une autre suite

Les fans sont actuellement impatients de savoir s’il y aura un Congelé 3 après la suite du film original a réussi à devenir l’un des films les plus rentables de l’année dernière.

Frozen 2 a servi de continuation à l’histoire d’Elsa dans un voyage pour découvrir qui elle est vraiment et encore une fois sauver le royaume d’Arendelle de la ruine. Les personnages inoubliables du long métrage d’animation de Disney, y compris la sœur d’Elsa, Anna, et les favoris des fans comme Christoph et Olaf sont également revenus pour donner aux gens la suite qu’ils attendaient depuis la sortie du premier film en 2013.

Mais la question que tout le monde se pose en ce moment est qu’il y aura un troisième opus et si oui, la série donnera-t-elle enfin à Elsa un intérêt amoureux pour combler le vide ressenti dans les deux premiers films?

Eh bien, pour répondre au premier, Peter Del Vecho, qui a été producteur de Frozen 2, a dit ce qui suit lorsqu’on lui a demandé si l’histoire avait vraiment pris fin.

“Je pense que lorsque nous regardons ces deux films ensemble, ce que j’aime à leur sujet, c’est que vous avez fait un travail incroyable en les intégrant dans une histoire complète, donc cela ressemble maintenant à un voyage complet.”

La réalisatrice Jennifer Lee n’a pas tardé à sonner aussi, sans exclure la possibilité mais refusant de la confirmer, en disant:

“Cela me semble complet – mais je ne sais pas. Chris [Buck, co-director and writer with Lee] dit lui demander dans un an. “

Bien que ce ne soit peut-être pas la réponse que vous cherchiez, cela nous donne certainement l’espoir que les réalisateurs pourraient envisager de ramener ces personnages s’ils ont un récit solide sur lequel s’appuyer.

Quant à savoir si Elsa va enfin s’intéresser à la suite, des sources proches de We Got This Covered avaient précédemment affirmé que la Mouse House voulait donner à la reine des neiges une petite amie dans le troisième opus. En fait, ils l’auraient fait plus tôt, mais Disney craignait que certains pays interdisent la suite à cause de cela.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’écart énorme entre les deux premiers films, il faudra un certain temps avant d’entendre parler de Congelé 3, mais il semble très probable que nous aurons au moins une autre sortie pour la franchise. Même en dépit du fait que Lee et Del Vecho jouent timidement lorsqu’on les interroge à ce sujet. Après tout, c’est Hollywood et les discussions sur l’argent, non?