Le réalisateur de God of War veut que le jeu soit une série

Si vous pouviez choisir un jeu vidéo pour en faire une série, lequel choisiriez-vous? Il y a des histoires qui donneraient parfaitement pour en faire une, comme The Last of Us (également juste filtré certaines illustrations qui faisaient partie d’un film d’animation qui a fini par être annulé), et d’autres qui pourraient serrer son histoire et ses personnages. Et bien le directeur de Dieu de la guerre il pense que ce serait une bonne idée de faire une série basée sur le jeu.

Sur son compte Twitter, Cory Barlog, membre du studio de développement de Santa Monica et directeur du dernier titre de God of War, pense que le jeu pourrait devenir une série de type Netflix. “Dieu de la guerre. (Du moins je le pense.) », A-t-il répondu à Games Industry dans son tweet dans lequel il a demandé quel jeu pouvait être utilisé pour faire une série.

Soit dit en passant, ce n’est pas seulement une suggestion. Je pense simplement que les jeux serviraient à faire de bonnes séries télévisées parce que nous passons généralement beaucoup de temps avec les personnages dans leurs mondes fantastiques.

God of War a toujours eu une histoire épique et fantastique, pleine de monstres et de grandes batailles. Cependant, c’est son dernier titre qui a donné à la série un ton plus narratif, nous emmenant à travers le monde des divinités nordiques dans des paysages froids. Si la série devenait réalité, qui aimeriez-vous voir comme Kratos? Dites-le nous dans les commentaires.

