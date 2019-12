Le réalisateur de James Bond révèle ce que c'était que de créer son nouveau film 1917 | AP

Après avoir jonglé avec deux films de James Bond, avec sa boîte à personnages et son arsenal d'appareils, Sam Mendes avait quelque chose de plus simple à l'esprit pour son prochain film: deux personnages principaux. Pas d'histoire de fond. Temps réel. Un coup

Dès le début, Mendes a imaginé "1917" comme un film développé en continu et sans répit. Dans les tranchées britanniques de la Première Guerre mondiale, deux soldats sont chargés de délivrer un message urgent pour arrêter une attaque planifiée le lendemain matin qui est vouée à l'échec.

Les Allemands se sont tranquillement retirés. Mendes, avec l'aide du directeur de la photographie Roger Deakins et du concepteur de production Dennis Gassner (tous deux collaborateurs de son agent épique 007 "Skyfall"), suit son voyage déchirant sans cligner des yeux, cachant toute coupe pour donner l'impression d'un film fluide et incessant

Même pour le réalisateur de 54 ans, réputé pour sa mise en scène ingénieuse (cette année, il a remporté un Tony pour la réalisation de "The Ferryman" et en mars il créera "The Lehman Trilogy" à Broadway), c'est un travail particulièrement audacieux qui porte le Histoire cinématographique de la carte de séquence _ pour "Rope" ("La corde"), "Russian Ark" ("The Russian Ark") et "Birdman") _ sur un nouveau terrain.

Avant que «1917» n'arrive dans certaines salles de cinéma à Noël et ait une première plus large le 10 janvier, Mendes a discuté avec l'Associated Press pourquoi il s'attend à ce que les gens se rendent au cinéma avec curiosité pour leurs réalisations techniques, mais, dès que éteins les lumières, oublie ça.

AP: "Spectre" s'est ouvert avec une grande séquence de séquences. Est-ce alors qu'il a commencé à penser à des manières plus élastiques de rouler?

Mendes: C'était une prise qui m'a rendue très fière et je l'ai appréciée aussi. J'ai adoré le processus. Cela vous oblige à réfléchir aux nombreuses façons dont une caméra peut raconter une histoire qui n'est pas au premier plan, au premier plan, en raccourci (au-dessus de l'épaule), en raccourci, double plan, entrée par la porte. Je suis rapidement tombé dans les manières conventionnelles de raconter une histoire. Seulement couverture, couverture et plus de couverture. Le défi ici était de le faire en une journée et non en post (production). Vous sentez que tout le monde triomphe ce jour-là parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'issue. Voici le film. Et chaque membre de chaque département est engagé dans chaque prise. Normalement, c'est comme: «Eh bien, nous sommes au premier plan pour que les effets spéciaux puissent aller au petit-déjeuner. Et maintenant, nous sommes dans l'explosion d'un bâtiment, donc le maquillage et la coiffure ne sont pas si importants. » Tout le monde ici était engagé à chaque seconde du film. Cela a commencé au début de "Spectre". Tout le monde était à la limite et j'ai adoré ce sentiment.

AP: Craigniez-vous que cela puisse sembler être un engin?

Mendes: Nous vivons la vie comme un plan séquentiel, nous le traversons d'un seul coup. Le gadget est en cours d'édition. L'édition est un merveilleux outil si vous voulez sauter dans le temps, dans l'espace, sauter d'une histoire à l'autre. Mais nous abusons à la fois du montage dans les scènes les plus basiques. (Par exemple) vous et moi parlons; Nous aurions déjà utilisé cinq ou six plans différents. Vous devez vous demander, pourquoi est-ce maintenant la seule option?

AP: Quelle était l'étendue des essais?

Mendes: La différence entre cela et un film normal est que les acteurs ont commencé à se préparer avec l'équipe. Nous ne pouvions rien construire ni juger quoi que ce soit avant d'avoir physiquement répété l'itinéraire que nous allions emprunter. Tout a commencé dans des champs vides avec des tirets à la main, plantant des drapeaux pour les tranchées et les no man's land. C'est la distance, c'est là que les tranchées se croisent, etc. Ensuite, vous extrapolez cela à des zones de terres plus vastes. Ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer à creuser les tranchées, et nous creusons plus d'un mile de tranchées et les remplissons de gens. Chaque étape du chemin était justifiée.

AP: "1917" est conçu pour être vu sur grand écran. Que pensez-vous du fait qu'un film doit rivaliser avec le streaming aujourd'hui?

Mendes: J'ai fait des films en franchise, mais j'ai aussi fait des films à une échelle beaucoup plus petite qu'ils ne le seraient probablement dans un service de streaming aujourd'hui, et ce serait bien s'ils l'étaient. Ce que je voulais faire, cependant, était un film où le public a dit: "Oh, je vais manquer quelque chose si je ne vois pas cela dans une salle de cinéma." Mais je ne pense pas qu'il y ait eu ce qui se passait où pratiquement tout le monde a fait une histoire avec un début, un milieu et une fin qui a duré deux heures et avait le droit divin d'être sur un écran de cinéma. Ce n'est plus le cas. Il faut se battre pour ça.

AP: Il a une fois comparé son expérience de la réalisation de deux films Bond avec "un siège". Souhaitez-vous refaire une cassette de franchise? J'imagine qu'il sait qu'au moment où il a fait un film Bond, il aurait pu réaliser trois pièces.

Mendes: Exactement. Ou peut-être cinq. Je pense que mes années de franchise sont probablement terminées. Ne dites jamais jamais et excusez le jeu de mots. J'ai beaucoup appris. Ce fut une merveilleuse aventure. Mais je pense qu'en fin de compte, le jalon de la réalisation submerge parfois l'élément humain de l'histoire, et l'élément humain de l'histoire est ce qui m'intéresse le plus.

AP: "1917" est dédié à son grand-père, Alfred Mendes, qui était cadet pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui vous a ramené à lui en ce moment?

Mendes: Les vents qui ont soufflé avant la Première Guerre mondiale soufflent à nouveau. Cela faisait presque 100 ans le jour où j'ai commencé à l'écrire. Le danger est que la guerre soit progressivement oubliée. Ceux qui l'ont vécu et combattu sont morts. Ces hommes se sont battus pour une Europe libre et unie, ce qui mériterait peut-être d'être rappelé dans mon pays. Il y a un sentiment d'agitation dans l'environnement, le changement de frontières, l'obsession de la nation pour le bien universel. Je pensais qu'il était temps de s'en souvenir et de faire un film non défini par votre nation. Il s'agit de l'expérience humaine de la guerre.