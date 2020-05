Le réalisateur de ‘John Wick 4’ dévoile les détails du prochain film de Keanu Reeves

Le réalisateur de John Wick 4, Chad Stahelski, a révélé les détails clés du prochain film de Keanu Reeves.

Une franchise dont personne ne s’attendait à être une bête commerciale et critique était John Wick, qui a essentiellement ramené la vedette des années 90 et la star de l’action Keanu Reeves à l’honneur. Les films ont été félicités pour le jeu d’acteur de Reevs, la direction et la chorégraphie d’action de Stahelski (Stahelski a en fait commencé sa relation avec Reeves comme son double cascadeur sur The Matrix), et la construction du monde complexe mais cool. Après que John Wick 3 ait été un succès retentissant dans les cinémas l’année dernière, il était évident qu’un quatrième film verrait Stahelski et Reeves revenir dans la franchise.

Dans une toute nouvelle interview avec Collider, le réalisateur de John Wick a révélé certains détails clés concernant le prochain film de Keanu Reeves, y compris comment le film prendra l’influence d’une idée abandonnée du film.

“Ensuite, nous nous sommes rencontrés juste un peu quand nous faisions la tournée publicitaire et je pense que nous étions au Japon, et Keanu dit:” Je pense qu’il m’en reste encore un en moi “, et nous avions une idée que nous n’avons pas utilisée, qui nous avons vraiment aimé et nous devons le couper du numéro trois [Parabellum], n’avait tout simplement pas de place pour ça. Nous nous disons donc: «D’accord, nous en ferons un quatrième. Ça va être génial. Nous allons faire un plan. »Les studios […] “Nous obtenons totalement ce que vous essayez de faire.” Nous avons soumis une idée ou une thématique [plan] et c’était vraiment gros. Donc, nous parlons de faire un peu plus qu’un [John Wick 4], ou quelque chose comme ça, et essayer de développer cela. Nous verrons comment cela se passera. “

Il est également clair que John Wick 4 est loin d’être publié, car le projet en est encore à ses débuts. Stahelski a continué en discutant où il en était avec la production du film, ainsi qu’en donnant un aperçu de son processus créatif.

“Nous avons, je ne l’appellerais pas un premier brouillon mais je l’appellerais un” script “: une histoire écrite, en partie un plan, en partie un script, en partie une chose. Nous savons où nous voulons aller, nous connaissons les thématiques. Nous l’appelons «le coffre à jouets». C’est comme un document de 100 pages et quelque chose, mais une partie est écrite. C’est un bon point de départ. Ensuite, nous commençons à l’éclaircir, puis nous travaillons avec les scénaristes pour obtenir les bonnes scènes, puis nous commençons à travailler avec le dialogue de Keanu. C’est un processus très extérieur pour nous. Ensuite, nous ferons le processus intérieur-extérieur qui concerne le caractère. Donc, pour répondre à votre question, je suis dans un endroit heureux où nous sommes en développement. Nous avons obtenu, pas tout à fait un premier projet enfermé, mais nous sommes dans un endroit où nous savons ce que nous voulons faire et où nous voulons le faire. “

Le réalisateur a également confirmé qu’il n’y a pas vraiment de chronologie sur le film pour le moment étant donné que le coronavirus a forcé de nombreuses productions à fermer. Keanu Reeves et Stahelski travaillent actuellement sur The Matrix 4, qui était dans les premières phases du tournage lorsque sa production a été forcée de s’arrêter. Stahelski a confirmé que John Wick 4 ne commencerait la production qu’une fois The Matrix 4 terminé.

«Matrix n’était que depuis quatre semaines quand tout cela s’est produit. Donc, Keanu doit aller terminer son engagement sur The Matrix, qui est un gros problème et qui, je pense, le prendra probablement jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, nous devons entrer dans notre mode de préparation, puis nous allons commencer. “

Ces détails, bien que petits, nous aident vraiment à comprendre comment le directeur gère tout. Pour le moment, nous sommes encore assez loin de John Wick 4, mais au moins nous obtiendrons The Matrix 4 en premier pour obtenir notre correctif Keanu Reeves.

Êtes-vous impatient de voir John Wick 4? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Lionsgate va de l’avant avec une quatrième entrée dans la série de films John Wick, mais les fans regardent à nouveau le troisième opus sur tous les formats multimédias domestiques. Voici le synopsis officiel de John Wick de Lionsgate: Chapitre 3 – Parabellum:

John Wick (Keanu Reeves) est en fuite pour deux raisons … il est pourchassé pour un contrat global de 14 millions de dollars sur sa vie et pour avoir enfreint une règle centrale: se suicider sur le terrain de Continental Hotel. La victime était un membre de la Table haute qui a ordonné le contrat ouvert. John aurait déjà dû être exécuté, sauf que le manager de Continental, Winston, lui a accordé un délai de grâce d’une heure avant qu’il ne soit «Excommunicado» – adhésion révoquée, bannie de tous les services et coupée des autres membres. John utilise l’industrie des services pour rester en vie alors qu’il se bat et tue son chemin hors de New York.

Réalisé par Chad Stahelski à partir d’un scénario écrit par Derek Kolstad, John Wick: Chapter 3 – Parabellum stars Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Ruby Rose, Common, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Jason Mantzoukas, Anjelica Huston, et Boban Marjanovic.

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur John Wick 4 et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu à l’avenir!

Source: collisionneur