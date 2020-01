Le réalisateur de Joker révèle comment il a convaincu Joaquin Phoenix de faire un film de bande dessinée

Il y a certains acteurs qui, selon vous, ne seraient jamais dans un film de bande dessinée. Daniel Day-Lewis est le premier nom qui me vient à l’esprit. Peux-tu imaginer? Un autre serait Leonardo DiCaprio. Il a sans doute été la plus grande star du secteur depuis deux décennies et n’a pas eu besoin de lever le collant pour atteindre un certain niveau dans l’industrie. Il choisit également ses projets avec beaucoup de soin et ne fait qu’un seul film toutes les quelques années. Il en va de même pour Day-Lewis, bien qu’il semble être à la retraite maintenant.

Un autre nom que j’aurais ajouté à cette liste est Joaquin Phoenix. Comme Day-Lewis et DiCaprio, Phoenix est un acteur qui choisit ses projets avec sagesse et va souvent profondément dans le personnage. Il ressemble également à un gars mercuriel, donc le mettre dans une bande dessinée de chaîne de montage qui rapporte de l’argent qui engendrerait sans aucun doute plusieurs suites serait en dehors de sa zone de confort. Cela étant dit, Joker le réalisateur Todd Philips a réussi à convaincre Phoenix de citer un «film de bande dessinée». Et sa méthode pour le convaincre lui disait que Joker ne ressemblait à aucun film du genre.

“Il aimait l’esprit de ce qu’était le film, une sorte de film anti-bande dessinée ou autre”, a commencé Phillips. «Mais vous vouliez le classer. Il a seulement répondu à l’esprit, mais il n’était pas non plus quelqu’un qui ait jamais pensé qu’il serait dans un film de bande dessinée. Je pense, je ne veux pas dire avec certitude. Je suis sûr qu’il a refusé les films de bandes dessinées dans le passé. C’était donc le plus gros obstacle. »

Phoenix a en fait refusé un film de super-héros. On lui a offert le rôle du docteur Strange et il s’est presque engagé dans le projet avant de reculer lorsqu’il est devenu évident qu’il devrait signer un accord multi-images. Strange est également une franchise CGI et bien que Stephen Strange ait certainement ses défauts et ses démons en tant que personnage, Phoenix a peut-être été désactivé par l’ampleur du projet.

Joker, d’autre part, est un matériau beaucoup plus sombre et a été comparé (ad nauseam) aux films de Martin Scorsese comme Taxi Driver et The King of Comedy. Poursuivant sur la façon dont il a recruté Phoenix, Phillips a déclaré:

«Il a lu le script, il l’a compris. Il a également compris que ce n’était pas un film de bande dessinée, mais c’est le même point. Il s’appelait toujours Joker. Il dit toujours que DC présente à un moment donné, vous savez, c’était donc je pense le plus gros obstacle et nous en avons beaucoup parlé. Nous avons eu ces réunions pendant des mois. Et avant qu’il n’accepte de le faire, je dirais trois ou quatre mois et beaucoup de questions. Je pense que c’était en partie juste parce qu’il me ressentait, et parlait de l’ambiance et du ton. “À quoi cela va-t-il ressembler et comment dois-je travailler? Quelle est l’approche? “C’était beaucoup, mais c’était génial et c’était vraiment comme se préparer. Cela nous a vraiment aidés sur la route et je sais. »

Phillips a également parlé de la nature tactile du personnage et de la façon dont Phoenix a réagi à l’apparition d’Arthur Fleck. Il a également déclaré que, consciemment ou inconsciemment, l’acteur peut avoir été attiré par la conception de la production, qui est très fondée.

“Je pense que certains acteurs, ça les affecte beaucoup et d’autres pas”, a répondu Phillips. «Je dirais qu’avec Joaquin et beaucoup d’acteurs avec qui je travaille, ils sont vraiment touchés par leur garde-robe et avec Joaquin en ce qui concerne les ordures empilées dans les rues et tout ça. Je pense que vous ne pouvez pas vous empêcher de le ressentir, mais je sais avec lui que c’était beaucoup plus basé sur la garde-robe que nécessairement la conception de la production. Et vous savez, une partie de la conception de la production, pour être juste, est que nous ne faisons pas beaucoup de CGI dans ce film, mais il y a une certaine quantité de construction du monde que nous avons faite. “

Malgré le sérieux et l’obscurité de Joker comme il se compare à d’autres films du genre, il est toujours devenu un phénomène. C’est le film le plus réussi de la catégorie R de l’histoire et Phoenix est actuellement le favori pour remporter le prix du meilleur acteur aux Oscars. Et il est même question de son retour pour une suite, ce qui semblait insondable. Mais il a déjà montré son intérêt pour le retour et il n’y a aucun moyen pour Warner Bros de refuser la chance d’en faire plus, non?