Le réalisateur de Joker veut voir un film de Batman dans le Jokerverse

Il, ha ha, ho ho, tu veux entendre un jo-ker? Eh bien, c’est pour ça que je suis ici. Peut-être que je laisserai cela aux professionnels, comme Todd Philips, le directeur de l’une des photos les plus rentables de 2019, Joker. Avec l’avenir du DCEU dans l’air actuellement, personne ne sait exactement ce qui se passe, mais le cinéaste espère certainement un avenir où Batman explore les vestiges de Gotham City qui ont été changés à jamais par les bouffonneries de Joaquin Phoenix.

Philips discutait récemment avec Variety au Festival international du film de Palm Springs au sujet de l’avenir incertain du Joker et de la question de savoir s’il y aurait ou non une suite. Personne ne le sait pour l’instant, mais Philips a pontifié son désir de suivre la ville et qui elle crée, en disant:

“C’est un beau Gotham. Ce que j’aimerais voir quelqu’un aborder, c’est à quoi ressemble Batman de ce Gotham. Je ne dis pas que je vais faire ça. Ce qui m’intéressait à propos de l’inclusion de Batman dans notre film était: “Quel genre de Batman fait Gotham?” C’est tout ce que je voulais dire par là. “

Gotham City de Joker n’était pas exactement magnifique, n’est-ce pas? Cela ressemblait un peu à la ville grungy des années 80 à New York, n’est-ce pas? Je veux dire, c’était un peu le point, faire des parallèles avec notre monde réel et peu importe. Mais cela semblait être un point de départ pour exactement ce dont Todd parlait, en voyant comment cet homme incisif avait changé à jamais le paysage de la ville, peut-être même du pays. À quoi ressemblerait cette version de Bats? Et est-ce que quelqu’un prendrait le manteau de Joker et continuerait de faire bonne figure? Seul le temps nous le dira.

Il y a des rumeurs selon lesquelles DC pousse Matt Reeves, directeur de The Batman, à rendre ce film plus interconnecté au plus grand DCEU. Il y a eu un certain recul, car il semble que Reeves essaie de faire un film DC autonome, tout comme Joker était / est. Je suppose que personne ne sait vraiment ce qui se passe, alors nous devrions simplement nous détendre et regarder le soleil se lever sur les restes en lambeaux de Gotham City jusqu’à ce que nous en apprenions plus.