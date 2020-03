Le réalisateur de “Lost Boys” Joel Schumacher voulait Drew Barrymore et Rosanna Arquette pour son spin-off de “Lost Girls”

Avant que Warner Bros.produise deux suites directement sur disque du classique des vampires, Les garçons perdus réalisateur Joel Schumacher avait discuté d’un spin-off qui donnerait une tournure féminine au matériau.

“Il y a toujours eu un désir chez Warner Bros de faire une suite”, a déclaré Schumacher à Empire Magazine en 2000, “et j’ai toujours senti qu’il n’y avait pas de suite à Lost Boys parce que, bien sûr, les Lost Boys sont tous morts, et contrairement à vendredi Le 13 et Halloween et Freddy Krueger, nous n’allons pas tous les ramener d’entre les morts.

“Donc ce que je leur ai suggéré, c’est qu’ils le fassent [The] Filles perdues, parce que je pensais que les filles vampires sur les motos seraient sexy et drôles et quelque chose que j’aimerais voir. “

À l’époque, Schumacher a expliqué que Warners travaillait activement sur ce spin-off, cependant, il ne reviendrait pas à diriger. Même ainsi, il aurait produit un exécutif et, dans une interview plus récente, révèle qu’il avait envisagé Scream Drew Barrymore et Rosanna Arquette (Crash) en tant que “magnifiques poussins de motards adolescents qui sont des vampires.”

En fait, il révèle que les pourparlers se sont poursuivis tout au long de 2007, avant la sortie des séquences directes en vidéo qui ont ramené Corey Feldman et Jamison Newlander en tant que «Frog Brothers» de l’original de 1987.

Les discussions sur une spin-off dirigée par des femmes sont revenues il y a plusieurs années lorsque Feldman a exprimé son mécontentement à l’égard du concept, faisant référence à Ghostbusters.

Schumacher avait un autre terrain, une préquelle qui aurait eu lieu autour du tremblement de terre de 1906. «J’ai dit que vous pourriez avoir des chevaux, ça pourrait être très excitant.»

Pour l’instant, nous devrons nous contenter de la prochaine série de CW qui avait retravaillé son pilote avant la pandémie de coronavirus.