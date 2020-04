Le réalisateur de Love And Thunder sur Si Beta Ray Bill apparaîtra

Taika Waititi, réalisatrice du prochain film de Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, a évoqué l’apparition potentielle de Beta Ray Bill dans le film.

Le coronavirus a de nombreuses personnes à l’intérieur et trouve de nouvelles façons d’occuper leur temps. De nombreux réalisateurs, par exemple, ont pris l’habitude de regarder leurs films en direct et de les commenter tout au long de leur exécution. Cela inclut la réalisatrice de Thor: Love and Thunder Taika Waititi qui a récemment regardé Thor: Ragnarok et a également répondu aux questions des gens lors de la projection. Une question qui a été soulevée était l’apparition potentielle de Beta Ray Bill dans Thor: Love and Thunder.

Dans les bandes dessinées, Beta Ray Bill est un extraterrestre qui est le premier dieu non nordique à manier Mjolnir. Cela conduit finalement à une rivalité entre Beta Ray Bill et Thor sur qui serait autorisé à brandir le marteau. Les deux se sont finalement réconciliés et Beta Ray Bill a obtenu son propre marteau, Stormbreaker, et est resté un allié récurrent de Thor depuis. Le personnage a été demandé pour les films de Thor pendant un certain temps, mais Taika Waititi ne sait pas si le personnage en fera le prochain film.

Lors de la soirée d’observation, Taika Waititi a déclaré que même s’il aimerait inclure Beta Ray, le développement du film est trop tôt pour dire d’une manière ou d’une autre:

«J’adore Beta Ray Bill. J’adorerais l’avoir dans le film mais je ne sais pas pour le moment, les choses sont un peu en suspens. “

Tous les détails sur l’intrigue de Thor: Love and Thunder de Taika Waititi sont actuellement secrets, bien que le film soit basé, en partie, sur la bande dessinée Mighty Thor de Jason Aaron, dans laquelle Jane Foster devient le nouveau Thor. Réalisé par Taika Waititi à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, le film met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman et Christian Bale.

Thor: Love and Thunder devrait actuellement sortir dans les salles le 18 février 2022.

