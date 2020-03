Le réalisateur de Love And Thunder voudrait que Deadpool soit un camée

L’une des plus grandes questions concernant l’avenir de l’univers cinématographique Marvel est de savoir comment ils réussiront à intégrer Deadpool dans la franchise. Le MCU a passé plus d’une décennie à établir la logique et les règles de fonctionnement de leurs personnages, et laisser tomber un quatrième personnage effréné, brisant les murs et entièrement conscient de lui-même comme le Merc with a Mouth, nécessitera un délicat exercice d’équilibrage pour eux de réussir.

En tant que star de deux sorties en solo qui ont rapporté plus de 1,5 milliard de dollars au box-office, les studios Marvel verront déjà les signes du dollar, mais cela marquera un grand tournant pour Kevin Feige et son équipe s’ils décident de faire leur tout premier Film coté R, avec des rumeurs laissant déjà entendre qu’ils voulaient le transformer en PG-13 – même si la force motrice et créative Ryan Reynolds est contre l’idée.

Il y a déjà eu beaucoup de spéculations sur la façon dont le Merc fera ses débuts dans le MCU, alors, et bien que nous n’ayons toujours pas de confirmation ferme sur la façon dont cela se produira pour l’instant, nous avons maintenant entendu parler d’un endroit où il pourrait potentiellement apparaître. (bien que ce ne soit pas sa première apparition, car cela semble être le docteur Strange 2). Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Deadpool 3 était en développement des mois avant que Reynolds ne le confirme – Taika Waititi fait pression pour que l’anti-héros bien-aimé fasse une apparition dans Thor: Amour et tonnerre.

Le récent récipiendaire d’un Oscar est apparemment un grand fan du personnage et est ami avec Reynolds depuis des années, les deux se regroupant pour le prochain Free Guy. Bien que l’on nous dise que ce n’est en aucun cas une certitude, le studio est prêt à voir si cela pourrait potentiellement fonctionner et bien qu’une aventure intergalactique ne semble pas être le type évident d’endroit où Deadpool se présenterait, l’irrévérencieux l’humour et la folie générale que Waititi a apportés à Ragnarok semblent tout droit dans sa rue. Sens Thor: Amour et tonnerre pourrait en fait devenir l’endroit idéal pour que Wade Wilson fasse une apparition inattendue.