Le réalisateur de Star Trek 4 ne voudrait pas que le casting original revienne

Bien que Noah Hawley, showrunner de la Légion, soit attaché pour écrire et diriger, le statut de Star Trek 4 est encore très en l’air. Paramount essaie depuis un certain temps de faire fonctionner le quatrième opus de la franchise redémarrée, mais a subi une série de revers dans ses tentatives pour le faire apparaître sur grand écran.

Chris Hemsworth devait reprendre son rôle de George Kirk dans le prologue du premier film, mais a finalement abandonné, tandis que Chris Pine s’est également éloigné de la série de science-fiction avant d’être convaincu de revenir. Star Trek 4 a également perdu le réalisateur d’origine S.J. Clarkson avant Hawley est intervenu, le tout pendant que le Trek potentiel de Quentin Tarantino se profilait en arrière-plan, bien qu’il semble maintenant probable que le cinéaste Il était une fois à Hollywood ne réalisera pas après tout.

La confusion s’est étendue au casting lui-même, Simon Pegg ne sachant pas si les principaux membres du casting reviendraient, ce qui semblait étrange compte tenu de sa forte implication dans la franchise en tant que l’un des principaux membres de l’ensemble et co-auteur de Justin Lin. Au-delà. Même Hawley a refusé de confirmer si des personnes comme Zoe Saldana, Zachary Quinto et Karl Urban seraient ramenées, laissant à la place plusieurs indices selon lesquels il était prêt à redémarrer Star Trek à nouveau.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Taskmaster serait le principal méchant de Black Widow et que National Treasure 3 est en développement des mois avant sa confirmation par THR – cela provoque d’énormes désaccords en coulisses entre Hawley et Paramount . D’après ce que nous avons entendu, Hawley n’est pas intéressé à ramener le casting principal et veut s’en tenir à sa vision originale de développer une histoire entièrement nouvelle, mais le studio a déjà l’équipe sous contrat pour un quatrième film, avec les deux les parties auraient tenté de trouver une sorte d’accord.

Paramount devrait quand même payer le gang Enterprise, qu’il apparaisse ou non dans Star Trek 4, donc vous pouvez voir pourquoi ils voudraient protéger leur investissement, et si un accord ne peut pas être conclu, il y a toutes les chances qu’ils finissent par licencier Hawley et faire venir un directeur de remplacement avec qui ils sont d’accord. .