Le réalisateur de Star Wars dit que Kylo Ren et Rey ont un frère et une sœur

Directeur J.J. Abrams a parlé aux fans de la relation entre Rey et Kylo Ren à la fin de Star Wars: The Rise Of Skywalker.

AVERTISSEMENT DE SPOILER: l'article ci-dessous explore les détails de l'intrigue pour Star Wars: The Rise of Skywalker. Lisez à vos risques et périls.

Une nouvelle vidéo d'une projection de La montée de Skywalker voit le réalisateur J.J. Abrams décrit la relation entre Rey et Kylo Ren à la fin du film comme similaire à celle de Luke et Leia de la trilogie originale. Le baiser controversé survient après que Rey et Kylo Ren ont vaincu l'empereur Palpatine dans la finale et après que Kylo ait fait revivre Rey des dégâts qu'elle a subis pendant la bataille. Le couple s'est embrassé avant que Kylo ne décède du transfert de sa force vitale à Rey.

Directeur J.J. Abrams a récemment entendu parler de la relation entre les deux comme étant des frères et sœurs. Il a expliqué que même s'il pensait qu'ils avaient une connexion romantique (d'où le bref baiser), la paire est plus liée de manière spirituelle. Directeur J.J. Abrams a également comparé la relation de Rey et Kylo avec Luke et Leia en faisant référence au thème musical romantique original pour les frères et sœurs Skywalker qui a été écrit par John Williams avant la torsion emblématique. Regardez la vidéo du réalisateur J.J. Abrams discute de la relation entre frères et sœurs entre Rey et Kylo Ren ci-dessous.

«Il y a autant de choses entre frère et sœur avec Rey et Kylo Ren que romantiques. Ce n'est donc pas littéralement une chose sexuellement / romantique. C'est plus comme s'ils étaient simplement liés ensemble de cette manière spirituelle folle. Encore une fois, je me sentais romantique. C'est comme John Williams, si vous écoutez le – quand il a écrit le thème de Luke pour la première fois. C'était un thème romantique pour Luke et Leia. C'était un peu ce à quoi il pensait parce qu'il ne savait pas où cela allait. "

CE N'ÉTAIT PAS UN BAISER ROMANTIQUE! C'ÉTAIT PLUS UN LEIA ET LUKE KISS. UN BAISER SIBLINGS. ET REY ET KYLO ÉTAIENT DANS LES ANCIENS PROJETS SIBLINGS! JJ JE T'AIME! ANTIS! NOUS AVONS GAGNÉ!pic.twitter.com/GfGOrk1y89 – ً (@rizeofkylo) 21 décembre 2019

Êtes-vous d'accord avec le réalisateur J.J. Abrams sur la relation entre Rey et Kylo Ren? Pensez-vous que c'est comme Luke et Leia ou était-ce plus romantique? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams s'associe à nouveau pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie très loin Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes vont naître et la bataille finale pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par J.J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker stars Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra comme le général Leia Organa grâce à l'utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et Le dernier Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker joue maintenant dans les théâtres.

La source: Twitter