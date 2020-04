Le réalisateur de “The Lighthouse” dit que le film présentait à l’origine beaucoup de nudité masculine

“The Lighthouse” de A24 présentait à l’origine beaucoup plus de nudité masculine que la coupe finale ne le montrait.



Le réalisateur Robert Eggers a déclaré que son film de 2017, The Lighthouse, acclamé par la critique, était à l’origine beaucoup plus explicite sexuellement.

François Durand / .

Le célèbre réalisateur a expliqué dans un nouveau Q&A hébergé par Film Independent que le plan original incluait beaucoup plus de nudité masculine, mais le studio a dit de le couper.

“Il n’y avait pas vraiment de terrain, vraiment”, a-t-il déclaré. “Il était convaincant de le faire sur un négatif noir et blanc de 35 mm, et il y avait aussi de la nudité masculine frontale, une érection, et ils étaient un peu comme, regardez, ça peut être noir et blanc et bizarre et tout ça” mais ça ne peut pas être classé NC-17. » Malgré la suppression de la majorité de la nudité, les fesses de Dafoe sont toujours visibles à un moment donné.

Quoi qu’il en soit, A24 et New Regency étaient ravis de faire plus d’affaires avec Eggers: “Ils étaient heureux d’être en affaires avec moi, et ils ont aimé le script et ont certainement pensé qu’il était étrange mais excitant.”

Le film suit deux gardiens de phare, aux accents étonnants, alors qu’ils descendent dans une folie solitaire sur une île isolée. Willem Dafoe et Robert Pattinson jouent le rôle principal dans le film d’horreur. Le film aborde le surréalisme, la masculinité, l’isolement et plus encore pendant sa durée d’un peu moins de deux heures.

Le film précédent d’Eggers, The Witch, a également été publié par A24.

[Via]

.