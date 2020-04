Le réalisateur de Toy Story 4 développe un film d’animation sur les Transformers

En 1986, Transformers: le film a présenté pour la première fois «Robots in Disguise» de Hasbro sur grand écran. Près de 35 ans plus tard, une nouvelle animation Transformers le film prequel est en préparation. Via Deadline, Paramount Pictures a embauché Toy Story 4 réalisateur Josh Cooley pour diriger le film, qui a été écrit par Ant-Man et la guêpe les écrivains Andrew Barrer et Gabriel Ferrari. Cooley supervise le projet final de Barrer et Ferrari.

La nouvelle animation Transformers le film explore la guerre sur Cybertron entre les Autobots et les Decepticons. Il s’articulera également autour des relations entre Optimus Prime et Megatron, les chefs des factions rivales. Les précédentes séries animées, bandes dessinées et jeux vidéo ont également abordé le passé partagé d’Optimus et de Megatron. Mais on ne sait pas si ce sera une toute nouvelle interprétation de leur origine.

De plus, la préquelle animée serait distincte de l’action en direct Transformers films et Bourdon retombées. La date limite note que le projet a été accéléré «car une grande partie du travail peut être effectuée tout en respectant la distance sociale. Cependant, il n’y a actuellement aucune mise à jour sur les deux nouveaux live-action Transformers des films qui sont également en développement.

Hasbro / eOne produira le film aux côtés de Paramount. Lorenzo di Bonaventura et Mark Vahradian seront également à bord en tant que producteurs exécutifs.

