Le réalisateur de Wonder Woman 1984 révèle pourquoi elle a quitté Thor: The Dark World

La réalisatrice de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins explique pourquoi elle a quitté le film Marvel 2013, Thor: The Dark World.

Ce n’est un secret pour personne que la réalisatrice de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins a quitté la production de Thor: The Dark World au milieu de différences créatives avec le studio. Le film qu’elle voulait faire était apparemment fondamentalement en contradiction avec ce que les responsables de Marvel voulaient à l’époque. Finalement, Patty Jenkins serait remplacée par le réalisateur Alan Taylor et le résultat final est un film qui, selon de nombreux fans à ce jour, est le pire des films de Marvel Cinematic Universe. Alors peut-être que Patty Jenkins ferait mieux de laisser le film derrière.

Finalement, Patty Jenkins serait embauchée pour diriger le succès de Wonder Woman en 2017 et travaille actuellement sur la suite du film, Wonder Woman 1984. Lors d’une récente interview avec Vanity Fair, Patty Jenkins a expliqué en détail pourquoi elle avait quitté la production de Thor: The Monde sombre. Il s’est avéré que la réalisatrice de Wonder Woman 1984 n’aimait pas le scénario du film et n’était pas disposée à assumer la responsabilité d’un film auquel elle ne croyait pas:

«Je ne pensais pas que je pouvais faire un bon film avec le scénario qu’ils avaient prévu de faire. Je pense que cela aurait été énorme – il aurait semblé que c’était de ma faute. Cela aurait ressemblé à “Oh mon Dieu, cette femme l’a réalisé et elle a raté toutes ces choses.” C’était la seule fois dans ma carrière où je me suis vraiment senti, fais ça avec [another director] et ça ne va pas être un gros problème. Et peut-être qu’ils le comprendront et l’aimeront plus que moi. Vous ne pouvez pas faire des films auxquels vous ne croyez pas. La seule raison de le faire serait de prouver aux gens que je le pouvais. Mais cela n’aurait rien prouvé si je n’avais pas réussi. Je ne pense pas que j’aurais eu une autre chance. Et donc, je suis très reconnaissant. “

Que pensez-vous tous des commentaires de Patty Jenkins? Êtes-vous content que le réalisateur de Wonder Woman ait quitté Thor: The Dark World? Que pensez-vous du deuxième film de Thor? Avez-vous hâte de Wonder Woman 1984? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue du prochain film de Patty Jenkins, Wonder Woman 1984, sont gardés secrets, mais le film suivrait Diana Prince de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait actuellement sortir en salles le 14 août 2020.

Source: Vanity Fair