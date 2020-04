Le réalisateur des Titans confirme le personnage de bande dessinée préféré des fans pour la saison 3

La grande chose à propos de Titans est qu’il a accès à une énorme quantité d’icônes DC, y compris celles qui sont souvent hors limites pour les émissions de télévision DC. La saison 2, par exemple, a présenté Bruce Wayne lui-même, joué par la star de Game of Thrones Iain Glen. Il était logique d’intégrer le Batman dans la série, étant donné que Dick Grayson (Brenton Thwaites) et Jason Todd (Curran Walters) sont des habitués. Et maintenant, nous savons que nous aurons un autre membre éminent de la famille Bat dans la saison 3, alors que Batgirl fait ses débuts avec les Titans.

Le réalisateur / directeur de la photographie Boris Mojsovski a partagé une vidéo en direct sur son Instagram aujourd’hui, où il a décidé de diffuser la grande nouvelle. En plus de confirmer que Glen sera de retour en tant que Bruce lors de la prochaine manche de la série DC Universe, il a également laissé tomber la bombe selon laquelle Barbara Gordon rejoindra les Titans dans la saison 3. Nous savons même exactement quand attendre sa première apparition dans la courir.

Dans le Q&A éclairant, Mojsovski a ensuite révélé que la saison 3 débutera avec style avec un retour à Gotham City. C’est, comme vous pouvez l’imaginer, que Babs apparaîtra. Le réalisateur a expliqué qu’un tout nouvel ensemble est en cours de construction pour accueillir le personnage de Barbara et, en général, l’objectif de l’équipe est de reproduire l’esthétique qu’ils ont établie pour la ville natale de Batman lors de la finale de la saison 1.

Cliquer pour agrandir

Mojsovski ne nous l’explique pas, mais son discours sur un tout nouvel ensemble laisse fortement entendre que ce ne sera pas Barbara à l’époque de Batgirl, mais qu’elle sera déjà devenue Oracle au moment où Titans la verra. Cela n’a de sens que compte tenu de la tendance de la série à devenir sombre, alors attendez-vous à ce qu’il y ait quelques références à la nuit fatidique que le Joker a brutalement paralysé l’héroïne à la Killing Joke.

C’est à peu près tout ce que nous savons pour le moment, sans aucun détail de casting dévoilé pour le moment, mais c’est vraiment passionnant à entendre. Comme pour tout le reste, la production a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus, mais de toute évidence, ils sont prêts à partir lorsque les choses se rétablissent, donc l’intention est toujours de libérer Titans saison 3 plus tard cette année.