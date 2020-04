Le réalisateur des Titans confirme que Barbara Gordon apparaîtra dans la saison 3

Le réalisateur Boris Mojsovski a confirmé que Barbara Gordon apparaîtra dans la troisième saison de Titans.

Le monde des Titans continue de s’élargir avec l’inclusion de Barbara Gordon, qui devrait apparaître dans la troisième saison de la série à succès DC. Après avoir confirmé sur un livestream Instagram que Batman d’Iain Glen reviendrait pour une troisième saison, le réalisateur des Titans, Boris Mojsovski, a également révélé que Barbara Gordon apparaîtrait dans l’émission DC Universe.

Mieux connu pour avoir dirigé l’épisode de la deuxième saison de Titans intitulé «Expiation», Boris Mojsovski a également été directeur de la photographie dans l’émission DC. Malheureusement, le réalisateur des Titans n’a révélé aucun détail concernant le personnage de Barbara Gordon, à part le fait qu’elle ferait une apparition dans la saison à venir.

Pour les fans qui ne connaissent pas le riche héritage de Barbara Gordon, le personnage est la fille du commissaire de police de Gotham City, James Gordon. Bien sûr, le personnage aux cheveux roux a également servi de Batgirl pendant des années. Après s’être blessée aux mains de Joker, Barbara Gordon a assumé le rôle d’Oracle, fournissant des informations à Batman et Robin avec ses prouesses technologiques.

Actuellement, on ne sait pas à quelle phase de la vie de Barbara Gordon nous serons présentés dans la troisième saison de Titans, bien qu’il soit très probable que nous la considérions comme Oracle. Avec Batman d’Iain Glen ayant déjà ses jours de gloire derrière lui, il est difficile de ne pas imaginer Barbara Gordon vieillie aussi. Aucune information n’a été annoncée quant à savoir qui jouera Barbara Gordon dans la prochaine saison de Titans.

Voici le synopsis officiel de la saison deux des Titans:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et Iain Glen en tant que Bruce Wayne, alias Batman.

Les saisons 1 et 2 des Titans sont désormais disponibles sur DC Universe.

