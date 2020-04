Le réalisateur d’horreur Mike Mendez a réalisé un court métrage hilarant avec … un jouet Guillermo del Toro! [Video]

Alors qu’il est en quarantaine à la maison, le cinéaste Mike Mendez (The Convent, Big Ass Spider !, Don’t Kill It) a fait des petits courts métrages amusants sur Instagram, dont le dernier qu’il a partagé via Instagram Stories cette semaine. Et il l’a maintenant téléchargé sur YouTube pour que tout le monde puisse le voir.

Intitulé «Il ne peut y en avoir qu’un“, Le dernier court métrage de Mendez” raconte un incident bizarre où un homme étrange volait mes cookies. ” Et cet homme se trouve être, eh bien, une figurine d’action.

UNE Guillermo del Toro figurine, pour être précis.

Mendez a écrit sur Twitter aujourd’hui: “Utiliser ce temps pour faire des films a été une merveilleuse distraction que je recommanderais à tout le monde.”

D’une durée de 8 minutes, «Il ne peut y en avoir qu’un» voit les différents jouets de la collection de Mendez prendre vie pour pimenter sa quarantaine, et nous pensons que vous allez vous amuser.

Assurez-vous de suivre Mike Mendez sur Twitter et Instagram pour plus de hijinks qui passent dans le temps!