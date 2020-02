Le réalisateur d’origine de Lilo et Stitch discute du prochain remake d’action en direct

Récemment, plus de détails ont été révélés sur le remake en direct du classique d’animation “Lilo & Stitch”, qui devrait être un film Disney + Original.

Le co-directeur du film original, Chris Sanders, a fait la promotion de son nouveau film, “Call of the Wild” et a été interrogé par Cinemablend sur la nouvelle version, qui a expliqué pourquoi ils ont opté pour une animation traditionnelle plutôt que des graphiques générés par ordinateur.

Je pensais vraiment que CG était, pas à ce moment-là, à la tâche de transformer [Stitch] en quelque chose qui ne serait visuellement pas dérangeant. Avec les cellules d’animation traditionnelles dessinées à la main, vous pouvez le faire d’une manière particulière, vous pouvez regarder cela et ne pas le voir comme étrange. Si vous pensez à une réinterprétation de Lilo en tant que personnage CG, elle aurait l’air très étrange parce que je pense qu’elle se sentirait très Muppet-y à cause de sa grande bouche, tandis que dans le royaume dessiné à la main, elle semble assez normale.

Il a ensuite expliqué comment cela pourrait fonctionner avec la version en direct:

Même s’il était très bizarre, je pense que vous pourriez acheter que les gens accepteraient peut-être qu’il était une sorte de chien et non pas simplement courir en criant de lui [in the animated movie]. Mais en live-action avec de vraies personnes, ça va être différent. Je ne pense pas que vous puissiez mettre un point littéral là-dedans et je pense que les gens ne se contenteraient pas de lui fuir. Je suis donc très curieux de savoir quel angle ils vont prendre sur lui.

Au cours des 20 dernières années depuis la création du film d’animation original, la technologie s’est améliorée et dans son nouveau film, «The Call Of The Wild», le réalisateur utilise des acteurs d’action en direct, ainsi qu’un chien CGI.

Que pensez-vous de ce prochain film Lilo & Stitch?

