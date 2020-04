Le réalisateur du chapitre 4 fait le point sur le film

Les fans étaient ravis quand il a été révélé que les deux John Wick: Chapitre 4 et The Matrix 4 ont reçu la même date de sortie, ce qui a conduit à des scènes de joie sur Internet lorsque la journée Keanu Reeves a été officiellement confirmée pour le 21 mai de l’année prochaine. Puis le Coronavirus est arrivé, et le retour de l’acteur alors que Neo a été contraint d’arrêter la production quelques semaines seulement après le tournage, mettant tout en doute.

Lorsque la pandémie sera enfin terminée, Reeves retournera travailler sur The Matrix 4, ce qui signifie que la date de début proposée pour la dernière aventure de Wick devra également être repoussée. Compte tenu du volume élevé de cascades et d’effets spéciaux dont le film du réalisateur Lana Wachowski aura sans doute besoin, ainsi que de la formation intensive nécessaire pour reprendre le rôle du maître assassin préféré du cinéma, l’homme de 55 ans n’a pas assez d’heures dans le jour pour faire les deux.

Dans une récente interview, Chad Stahelski a admis que la crise mondiale aurait un effet d’entraînement qui pourrait finir par affecter le chapitre 4, avec The Matrix étant la priorité de Reeves lorsque Hollywood obtient le feu vert pour reprendre ses activités, sans oublier le fait que lui et le co-créateur de John Wick, David Leitch, se consultent sur la chorégraphie d’action de la suite de science-fiction.

“Entre combien nous voulons étendre le John Wick, appelons-le simplement une franchise, je suppose, et la pandémie, je ne pourrais pas vous donner de date de sortie pour la prochaine. Je veux dire, Matrix n’avait que quatre semaines quand tout cela s’est produit. Donc, Keanu doit aller terminer son engagement sur The Matrix, qui est un gros problème et qui, je pense, le prendra probablement jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, nous devons entrer dans notre mode de préparation et nous allons commencer. Donc, les dates de sortie, je suis sûr avec chaque production, qui sait en ce moment. “

D’après les sons des choses, Keanu Reeves Day semble peu probable, mais cela fonctionne probablement mieux pour les fans qui n’auront plus à choisir s’ils veulent voir The Matrix 4 ou John Wick: Chapitre 4 le jour de l’ouverture. Cela semble également être une sorte de réunion pour Stahelski et Leitch, qui se mettent au travail avec une partie de l’équipage qu’ils connaissent de la trilogie originale des Wachowski, avant d’obtenir Keanu pour lui-même pour une autre série de chaos savamment chorégraphié.