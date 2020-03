Le réalisateur et la star participent à la soirée de veille en ligne gratuite The Strangers: Prey at Night le 31 mars

Fans de The Strangers: Prey at Night voudra naviguer vers la page Facebook Women in Horror mardi soir prochain, 31 mars, car la page diffusera la suite de slasher 2018 à partir de 20 h HNE. Dans le cadre de l’événement gratuit, le film sera entièrement diffusé directement sur la page Facebook, et deux invités très spéciaux discuteront ensemble.

Réalisateur Johannes Roberts (47 mètres plus bas) et étoile Damian Maffei (Haunt) sera dans le chat pendant toute la durée du film, discutant avec les fans et répondant aux questions.

Maffei a joué l’un des trois méchants masqués du film, “L’homme au masque”.

Women in Horror a déclaré dans un communiqué qui nous a été envoyé: “Notre objectif est d’apporter de la joie à nos abonnés en ces temps fous et quelle meilleure façon d’être mis en quarantaine qu’avec des films d’horreur et de regarder des fêtes avec des invités spéciaux des films.”

Encore une fois, cela aura lieu le mardi 31 mars à 20 h HNE. Ne le manquez pas!