Le réalisateur Jeff Wadlow détaille ses plans originaux pour une trilogie «X-Force»

Le réalisateur Jeff Wadlow a partagé les détails de sa vision de la trilogie du film X-Force défait.

En 2013, le réalisateur de Kick-Ass 2, Jeff Wadlow, a été attaché à l’écrivain et à la barre d’un film X-Force pour Fox. Cependant, la sortie et le succès ultérieurs de Deadpool ont apparemment changé le plan de Fox pour le film X-Force et Wadlow n’ont jamais abouti.

Lors d’une interview avec ComicBookMovie.com pour promouvoir Fantasy Island, Jeff Wadlow a jeté un nouvel éclairage sur ses plans pour une trilogie X-Force après avoir exprimé sa volonté d’être impliqué dans tout ce que Marvel Studios a prévu pour les X-Men. Comme l’expliquait Wadlow, ses premiers films X-Force se seraient concentrés sur les mutants du monde qui n’ont pas bénéficié du mentorat du professeur X avant de présenter un câble comme un sombre leader alternatif:

«Ce que je peux partager sur mon opinion sur la propriété (car ce n’est plus vraiment pertinent depuis que Deadpool 2 a introduit Cable, et j’ai écrit X-Force avant même la sortie de Deadpool 1), c’est qu’il a demandé si X-Men concernait les mutants qui peuvent aller à l’école privée avec Wolverine et le professeur X, et que le Blackbird se précipite pour les ramasser, qu’en est-il des mutants qui doivent aller à l’école publique? Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas le bienfaiteur qui s’occupe d’eux, et qu’en est-il des enfants qui doivent le découvrir par eux-mêmes? Nous aurions alors introduit ce mentor plus sombre et plus militant sous la forme de Cable.

J’ai tracé cet arc de trois films qui a pris X-Force de ce qu’il était dans les années 90 avec Rob Liefeld avec une bande d’enfants qui se battaient pour ce en quoi ils croyaient, puis par le troisième film, le groupe aurait grandi et changé et perdu et a ramassé de nouveaux membres, et est devenu la version de Rick Remender de la X-Force au début des années 2000. C’était une équipe de joueurs beaucoup plus sombre et une équipe d’opérations noires qui avaient perdu leur chemin au cours des trois films.

Ce sont des projets qui n’ont jamais abouti, mais je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’écrire le scénario. »

Auriez-vous aimé voir cette version de la X-Force jouer dans une trilogie cinématographique? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Marvel Studios a confirmé son intention d’inclure des mutants dans l’univers cinématographique Marvel lors de sa présentation 2019 San Diego Comic-Con. Cependant, le studio ne serait pas pressé d’introduire les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant d’apprendre ce que Marvel a prévu pour l’équipe.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur l’avenir cinématographique possible de la X-Force au fur et à mesure de son développement!

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.