Le réalisateur Jeff Wadlow explique comment «Fantasy Island» ressemble à «quatre films différents d’horreur» [Interview]

Le nouveau film d’horreur de Blumhouse Fantasy Island sort dans les salles ce vendredi, 14 Février, et notre propre Vanessa Decker a eu la chance de s’asseoir avec le réalisateur Jeff Wadlow (Cry Wolf, Truth or Dare) et les stars Michael Peña et Lucy Hale pour une discussion sur le film cette semaine.

Fantasy Island donne une tournure sombre à la série télévisée classique, et Wadlow nous a expliqué que les différents scénarios fantastiques du film lui permettaient essentiellement de faire des mini-films d’horreur.

«J’espère que les fans retiendront de ce film qu’ils ont passé un très bon moment. Ce fut une chance pour moi de faire ce mashup de genre fou [and] référence tous ces grands films d’horreur. Scie, purge, effet papillon. Tous ces différents genres dans le paysage d’horreur que j’ai essayé de référencer », a déclaré Wadlow à Vanessa.

Il a ajouté: “Je dois faire quatre petits films différents et les faire planter ensemble.”

Vous pouvez regarder l’interview complète avec le réalisateur et les stars de Fantasy Island ci-dessous, qui comprend également un peu amusant impliquant un jeune Michael Peña et un gant Freddy Krueger fait maison!

Dans Fantasy Island:

«L’énigmatique M. Roarke (joué par Michael Peña) réalise les rêves secrets de ses chanceux invités dans un complexe tropical luxueux mais isolé. Mais lorsque les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île afin de s’échapper avec leur vie. »