Le réalisateur John Wick regarde le film de concept-car à Paramount – / Film

Réalisateur Chad Stahelski a John Wick: Chapitre 4 sur le dossier pour l’année prochaine, mais il a peut-être déjà trouvé son prochain projet au-delà de cela. Un nouveau rapport indique que Stahelski envisage un film de concept-car haut à Paramount de deux des auteurs de Mission: Impossible – Ghost Protocol et des producteurs des deux films A Quiet Place.

La date limite indique que les producteurs Andrew Form et Brad Fuller avoir un script mis en place à Paramount des écrivains André Nemec et Josh Applebaum (Teenage Mutant Ninja Turtles, Zoo, Alias), Stahelski envisageant de se glisser dans le fauteuil du réalisateur. Les détails de l’intrigue sont encore assez rares, mais c’est un film d’action qui est “décrit comme un spin de concept élevé capturant l’esprit des grands films de voiture, avec une relation centrale unique en son centre”.

Cette description fera certainement tourner les moteurs des cinéphiles qui aiment des films comme Bullitt, Ronin, The French Connection, The Italian Job, The Fast and Furious, Baby Driver et Gone in Sixty Seconds. (Et le parti pris de la récence soit sacrément dit: je dirais que deux films qui sont sortis l’année dernière, Once Upon a Time in Hollywood et Ford v Ferrari, devraient bénéficier d’une adhésion instantanée au panthéon des grands films automobiles.) Mais en même temps , les détails sur ce film sont encore si vagues que nous pourrions envisager une autre situation semblable à Getaway, le film de voiture de 2013 avec Ethan Hawke et Selena Gomez. Ce film avait également un concept élevé et une relation centrale unique, et il a fini par être une énorme opportunité manquée à pratiquement tous les niveaux: la cinématographie, le scénario, les performances, le cadre et la direction ont tous contribué à un produit final qui se sentait comme un thriller absurde fait pour la télévision. En espérant que le niveau de talent impliqué dans ce film encore sans titre signifie qu’il sera tout aussi mémorable, seulement à l’extrémité opposée du spectre de qualité.

Que Stahelski s’engage officiellement ou non à diriger reste en suspens, mais Deadline dit qu’il est déjà à bord en tant que producteur via son 87eleven Entertainment. Cette société a travaillé sur des scènes d’action dans des films comme la trilogie John Wick, Birds of Prey, Atomic Blonde, Ninja Assassin, et plus encore, et est devenue une joueuse incontournable à Hollywood pour des séquences d’action viscérales intenses. Mais j’espère que Stahelski décide de prendre une pause entre les films de Wick pour exercer des compétences de poursuite en voiture ici, car il a clairement un talent pour cela; il n’y a pas beaucoup de place pour cela dans le monde du combat au corps à corps de l’univers John Wick, mais il a réussi à intégrer une jolie petite scène d’action liée à la voiture au début de John Wick: Chapitre 2:

Form et Fuller produiront à travers leur divertissement entièrement formé. (Le duo faisait partie de Platinum Dunes aux côtés de Michael Bay, mais a quitté cette société et a lancé la leur il y a quelques années.) Nemec et Applebaum produiront également via leur bannière de production Midnight Radio.

