Le réalisateur mandalorien envisage de diriger le prochain film Star Wars

Eh bien, voici quelques nouvelles passionnantes pour terminer la journée.

Le Hollywood Reporter annonce que Taika Waititi, la réalisatrice prolifique qui s’apprête à retourner au MCU pour Thor: Love and Thunder, est prête à diriger un prochain Guerres des étoiles film pour Lucasfilm. Les détails sont rares, mais le média dit que le studio est actuellement en train de le courtiser, mais il reste à voir s’il se connectera.

Parlant à nos propres sources, on nous a dit qu’il voulait un projet original qui mettrait en vedette des personnages des bandes dessinées non encore vus dans les trilogies Original, Sequel ou Prequel. Mais encore une fois, le rapport de THR ne fait pas beaucoup de lumière sur ce que le studio a prévu pour le réalisateur de Thor: Ragnarok et nous n’avons pas été en mesure de creuser bien d’autres choses. Pourtant, c’est vraiment excitant d’entendre.

Comme les fans le savent, Waititi a déjà une expérience considérable avec la franchise après avoir joué un rôle central dans The Mandalorian. Son rôle? Le droïde au tir net connu sous le nom d’IG-11. Non seulement cela, mais il est également passé derrière la caméra pour diriger un épisode de l’émission à succès.

Avec des initiés disant que The Mandalorian est devenu une sorte de terrain d’entraînement pour Lucasfilm pour tester les réalisateurs avant de leur remettre des longs métrages, il est logique que Waititi se voit maintenant offrir quelque chose de plus grand et après avoir offert à Marvel l’un de leurs films les plus appréciés à ce jour. avec le Ragnarok susmentionné, il n’est pas difficile d’imaginer que Disney le souhaite plus impliqué dans Guerres des étoiles maintenant aussi.

Encore une fois, nous soulignerons que ce n’est pas encore fait et selon THR, le réalisateur n’est courtisé qu’en ce moment. Mais si Waititi se connecte pour diriger une photo dans cette galaxie loin, très loin, dites-nous, qu’aimeriez-vous le voir apporter à la franchise? Sonnez en bas et faites-le nous savoir.