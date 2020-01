Le réalisateur mandalorien taquine que bébé Yoda peut être une femme

Vous n’avez pas besoin que je vous dise que le plus gros élément de Le Mandalorien est l’adorable bestiole familièrement connue sous le nom de Baby Yoda. Merci au showrunner Jon Favreau qui a décidé de garder son inclusion secrète avant que la série ne soit diffusée – même si cela signifie que Disney doit rattraper les opportunités de commercialisation – Internet est devenu fou pour le petit gars quand il a été révélé comme le mystérieux actif. dans le pilote.

Pendant le reste de la première saison de huit épisodes, nous avons reçu de nombreuses scènes instantanément mémorables de Baby Yoda, mais nous n’avons pas vraiment découvert beaucoup de choses sur lui. Après tout, bien qu’il s’appelle officiellement The Child en ce moment, il a un vrai nom. Cela a déjà été taquiné par le réalisateur / voix mandalorien de IG-11 Taika Waititi. Mais dans une nouvelle interview avec EW, Waititi a mis en doute la seule chose que nous savions à son sujet – que la créature est un homme.

«Je savais que les gens parleraient de Baby Yoda, mais je connais également le vrai nom de Baby Yoda. Donc, si vous me faites une faveur, arrêtez de l’appeler «Baby Yoda». Ou est-ce elle? Personne ne sait!”

Cliquer pour agrandir

Nous imaginons que Waititi plaisante ici, car les personnages de The Mandalorian ont déjà fait référence à Baby Yoda avec des pronoms masculins. La première mention explicite de son sexe est survenue dans l’épisode 3, en fait, lorsque le client de Werner Herzog a appelé l’étranger utilisant la Force un “lui”. De plus, venant de l’homme qui a dit que le vrai nom de l’enfant était “Nigel” sur Twitter, peut-être que nous ferions mieux de prendre la citation de Waititi d’une manière pas trop sérieuse. Là encore, qui sait?

En tout cas, la saison 1 s’est terminée avec le titulaire Mandalorien, de son vrai nom Din Djarin, et sa jeune charge s’échappant des griffes de Moff Gideon et filant dans l’univers pour trouver un endroit où Baby Yoda soit en sécurité. Mais, avec son nouveau Darksaber à portée de main, Gideon sera de retour sur la queue dans la saison 2. À ce stade, nous devrions également en savoir plus sur la nature de The Child et de son espèce.