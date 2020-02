Le rebond de Fiama dans «L’île des tentations» éclaboussé par un éventuel pacte orchestré par Alex

* En préparation

Le mardi 4 février, Cuatro a publié le huitième épisode de “ L’île des tentations ”, dans lequel Christofer Guzmán a quitté le programme après ses retrouvailles tendues avec Fani Carbajo, qui s’est terminée par la rupture de leur relation. En outre, la tension s’est également emparée de la villa des filles, après Lewis, l’un des célibataires, découvrir un prétendu accord entre Álex Bueno et Julián, qui indiquait la participation possible de Fiama Rodríguez. Une déclaration par laquelle le participant a fini par exploser être parsemé de soupçons et a fini par emballer.

Susana partage ses soupçons croissants avec Fiama dans «L’île des tentations»

.