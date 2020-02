Le récapitulatif de Walking Dead: Saison 10, épisode 9 – Qui a des relations sexuelles dans Squeeze?

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour la première mi-saison de dimanche Les morts qui marchent. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, faites comme une marchette et éloignez-vous du bois.

La première mi-saison de dimanche de The Walking Dead a été une journée sombre pour nos héros – et pas seulement parce que la majeure partie a été dépensée dans la grotte dans laquelle Carol s’était retrouvée et ses amis piégés. (Oh, Carol!) À la fin de “Squeeze”, il semblait que deux des bons gars ne s’en sortiraient pas vivants. De plus, l’heure a déclenché une “séduction” qui était si dérangeante, vous auriez presque voulu qu’elle se soit aussi produite dans la grotte faiblement éclairée. Qui l’a enfilé? Et qui semblait avoir été enterré vivant? Continue de lire…

“SI JE SAVAIS SEULEMENT CE QUE VOUS M’avez DIT, JE NE SAURAI PAS S—” | L’épisode a commencé juste là où la finale de la mi-saison s’est arrêtée – avec sept de nos héros coincés sur un rebord dans une grotte au-dessus de la horde d’Alpha. Se rendant compte qu’elle avait non seulement été emmenée dans un piège par Alpha mais qu’elle en avait aussi amené ses amis, Carol a émis le même cri que nous quand elle ignorait tous les «Attendez, cela semble trop facile! Pensez deux fois! ” des drapeaux rouges qui flottaient alors qu’elle courait après le chef des Whisperers. En peu de temps, Daryl a repéré suffisamment de rochers hauts entre eux et ce qui aurait pu être un moyen pour eux de sortir un peu de Frogger en passant devant la horde. Même Kelly a réussi à se blesser à la cheville. Une fois qu’ils étaient hors de danger immédiat et campaient pour la nuit – après-midi? À l’intérieur de la grotte, ils ne pouvaient pas le dire – Daryl a exprimé sa frustration envers Carol. Il voulait être là pour elle, mais elle ne le laisserait pas. (Et regardez où cela les a amenés!) “Je ne veux pas seulement tuer Alpha,” admit-elle finalement. «Je veux qu’elle regrette tout, demande pardon, puis je veux la tuer.» Daryl a compris mais lui a rappelé que sa vendetta avait commencé à mettre en danger les personnes dont elle se souciait. “Nous nous battons pour notre avenir”, a-t-il ajouté. “Nous ne nous battons pas pour se venger.” Enfin, elle a promis qu’il n’avait plus à s’inquiéter; ils faisaient partie de la même équipe (et, semble-t-il, de retour sur la même page). À ce moment-là, un groupe de Whisperers a attaqué, ce qui était plus une bonne chose que une mauvaise chose, car une fois qu’ils ont été envoyés, Jerry a remarqué une flèche gribouillée sur un mur qui aurait aussi bien pu être marquée “Sortie – Par ici”.

Pendant ce temps, au camp des Whisperers, Alpha a rapporté que les gentils savaient exactement où chercher la horde; ils ont dû envoyer des voyants partout, a-t-elle déduit. Elle a donc envoyé Gamma informer sa patrouille frontalière qu’elle n’aimerait pas ses prochains examens de performances. Le lendemain matin, Negan a interrompu la pause des latrines d’Alpha pour suggérer que Gamma pourrait fournir des informations à l’ennemi. Alpha ne s’est pas contenté de rejeter sa théorie, elle l’a rejetée en menaçant de prendre ses bijoux de famille et en l’envoyant trébucher en arrière dans le fossé qui servait de toilettes aux Whisperers. (D’une manière ou d’une autre, je ne pense pas que c’était ce que voulait dire Angela Kang, EP, quand elle a dit que Negan prévoyait de redevenir “King S – Motherf – er”.) De retour dans la grotte, Daryl & Co. a rapidement fait son chemin vers une étroite tunnel à travers lequel ils ont dû ramper pour sortir. Bien que la claustrophobie de Carol ait fait d’elle ce conducteur devant vous qui appuie toujours sur les freins sans raison, c’est Jerry qui avait vraiment une raison de paniquer. Le dernier en ligne à travers le tunnel, il est resté coincé – avec des marcheurs mordillant ses talons, pas moins. Heureusement, lorsque Daryl l’a voulu à travers l’espace restreint, il a été signalé que les marcheurs n’avaient pas réussi à mâcher ses bottes. (Ouf. Je m’aime un peu Carol, mais même j’aurais été énervé si sa panique au milieu du tunnel avait tué Jerry jovial!)

“SI ELLE nous a trahis, je vais la tuer” | Malgré le rejet apparent par Alpha de la théorie de Negan sur le gamma, le chef des Whisperers craignait qu’il ait raison. En apprenant de Beta que Gamma n’avait jamais atteint la frontière, Alpha a ordonné à son commandant en second de la retrouver et de la ramener. Comme il l’avait été pendant un certain temps, il était impatient de réprimer Gamma. Mais “je vais m’occuper d’elle”, a insisté Alpha, “et la meute va regarder.” A peine Beta était-elle partie qu’Alpha ordonna à Negan de marcher, les yeux en avant, vers une clairière et d’enlever ses vêtements. Sentant que son nombre était en hausse, il se moqua de ses réalisations alors qu’il se déshabillait, puis se retourna pour trouver … de la merde sacrée. Alpha, nue sauf son masque. “Vous êtes un homme grossier”, a-t-elle dit. “Je pensais que vous pourriez apprécier une récompense grossière” pour avoir doigté Gamma en tant qu’espion. Quand il a demandé si elle allait garder son masque, elle a répondu: “Ma vraie peau vous dérange-t-elle?” Ce n’était pas le cas. “Pas du tout”, a-t-il dit. “Bizarrement, le contraire.” Avec cela, ils se sont embrassés comme un précurseur de ce qui devait être l’une des scènes de sexe les plus bizarres jamais diffusées à la télévision.

De retour dans la grotte – oui, même après le tunnel, nos héros étaient toujours dans la grotte – Daryl & Co. a déplacé les débris de ce qui ressemblait à la mine de Chilling Adventures of Sabrina. Kelly a trouvé une boîte de dynamite à portée de main, mais elle a rapidement été jugée trop dangereuse pour jouer, alors revenons à déplacer les débris et à déterrer tout le monde. Magna était particulièrement motivée dans sa tâche, non pas parce qu’elle détestait l’encombrement mais parce que, comme elle l’a dit à Aaron, elle était impatiente de rentrer chez elle et de faire les choses avec Yumiko. Après un moment, Daryl a remarqué que Carol avait disparu – tout comme la dynamite. Bon sang! Elle se serait faufilée pour planter du TNT au-dessus de la horde et, ce faisant, a failli plonger jusqu’à sa mort. Daryl l’a sauvée, mais ce faisant, un bâton de dynamite est tombé et a explosé, menaçant de faire tomber la grotte sur leurs amis. Quelques instants plus tard, une deuxième explosion a déclenché un effondrement, mais tout le monde a réussi, sauf Magna et Connie, qui étaient restées pour combattre Whisperers. Naturellement, Daryl et Kelly étaient dépourvus. Mais ils ne pouvaient pas rester pour essayer de déterrer leurs proches; cette explosion allait attirer des marcheurs de miles, a noté Kelly. Carol, euh, a tout fait pour elle, suppliant Daryl de répondre oui à sa fête d’apitoiement sur soi et de la blâmer (ce qu’il avait le droit de faire!). Au lieu de cela, il l’a repoussée, a renvoyé les autres à la maison pour signaler qu’ils avaient trouvé la horde et a décollé de lui-même pour trouver un autre chemin dans la grotte.

Alors, que pensez-vous de “Squeeze”? Est-ce que quelqu’un pense vraiment que Magna et Connie sont mortes? Notez l’épisode dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires.