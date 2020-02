Le reconnaissez-vous Regardez Ricky Martin avec 10 ans de moins, pas de rides et moins de barbe!

Ricky Martin est l’un des chanteurs latins qui a plus de présence dans la musique pop. Sans doute, malgré les années, il ne se démode pas, bien que son physique!

7 février 2020

Ricky Martin Il est en route vers la cinquantaine et malgré cela, il continue de renouveler son public avec des jeunes de plus en plus jeunes.

Sans aucun doute, au-delà de son talent en musique, un homme aussi beau est également important pour plusieurs filles qui n’arrêtent pas de lui crier après chaque fois qu’il se produit sur scène.

Dans les années 80, il faisait partie du groupe de musique pour les jeunes Souvent bientôt lancé en soliste dans les années 90.

Depuis, cela a beaucoup changé physiquement. Vous souvenez-vous de sa jeunesse?

Nous estimons que cette photo que les fans ont partagée en souvenir des débuts de Ricky Martin date d’il y a environ 10 ans: il n’avait pas de barbe, pas de rides et ses cheveux étaient complètement différents et ébouriffés.

Lequel préférez-vous? Ricky Martin avec près de 30 ans ou maintenant, un homme entier atteignant la cinquième décennie?

.