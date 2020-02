Le redémarrage de Battlestar Galactica pourrait être dans un univers familier – / Film

Il y a un nouveau Battlestar Galactica redémarrer dans les travaux, et il pourrait finir par être plus familier que prévu. M. Robot créateur Sam Esmail développe le nouveau Battlestar pour le prochain service de streaming NBC Peacock, et selon Ronald D. Moore, qui a créé le précédent redémarrage de Battlestar, la série d’Esmail pourrait se situer dans le même univers que Moore. Et cela a un certain sens en fonction de la fin du spectacle de Moore. Les spoilers pour le redémarrage de Battlestar Galactica 2004-2009 suivent.

La conclusion du redémarrage de Ronald D. Moore sur Battlestar Galactica a révélé que la série existait dans un univers cyclique, où les événements du spectacle se reproduisent tous les quelques milliers d’années. Cela a révélé que Battlestar de Moore était en fait une suite du Battlestar Galactica de 1978. Tout cela donne à Sam Esmail un moyen assez facile de rester dans le même univers et de faire de son spectacle un nouveau cycle. Et c’est peut-être exactement ce qui se passe.

S’adressant à Variety, Moore a révélé qu’Esmail l’avait appelé pour discuter de la nouvelle émission. Moore a ajouté que bien qu’Esmail ne lui ait pas dit de quoi parlait l’histoire du nouveau Battlestar, il a déclaré qu’il prévoyait de garder son spectacle dans le même univers que Moores plutôt que de recommencer à zéro. “Sam m’a appelé et était très aimable, il ne m’a pas présenté l’histoire donc je ne sais pas”, a déclaré Moore. “Mais il a dit ses plans et il n’allait pas recommencer la série et la refondre mais il voulait faire quelque chose dans le même univers. Sam est incroyable et j’aime M. Robot. J’étais comme, vous savez, “Vous êtes un gars incroyable et un écrivain incroyable, allez avec Dieu!” “

Battlestar Galactica a commencé avec une série télévisée qui a duré de 1978 à 1979. Une nouvelle émission, Galactica 1980, est arrivée en 1980, mais n’a duré que dix épisodes. À partir de là, divers épisodes de l’émission originale et de Galactica 1980 ont été réédités en deux longs métrages, Mission Galactica: l’attaque des Cylons et la conquête de la Terre. Plusieurs tentatives de reprises ont suivi, mais Battlestar Galactica ne revivrait pas avant 2003, lorsque le spectacle a été redémarré dans une mini-série Syfy co-écrite par Moore.

La minisérie a ensuite donné naissance à une nouvelle série, qui s’est déroulée de 2004 à 2009. Deux retombées de téléfilms en sont venues – Battlestar Galactica: Razor et Battlestar Galactica: The Plan. Il y avait aussi une série préquelle, Caprica, qui n’a duré qu’une saison. Maintenant, Esmail essaie de faire revivre les choses encore une fois – et il semble qu’il va donner aux fans quelque chose de familier.

