Le redémarrage de Digimon dévoile un nouveau design de personnage

Les fans de Digimon doivent être impatients de la prochaine première de DigiDestinetd, l’anime qui cherche à raconter l’histoire de ses jeunes protagonistes dans un monde numérique et qui s’appuient sur des monstres virtuels pour protéger le monde.

Maintenant grâce à Crunchy Roll on regarde le look des personnages Et bien que nous ne connaissions pas grand-chose à cette aventure, nous pouvons vous dire que DigiDestined présente un groupe de petits enfants qui rencontrent un compagnon monstre numérique qui les accompagne tout au long de leur voyage. Étonnamment, les personnages qui apparaissent dans le redémarrage semblent presque identiques à la log originale.

On peut voir Tai, Sora, Mimi et Joe, qui semblent également avoir la compagnie du même digimon.

Bien que les conceptions des personnages puissent sembler similaires, il est clair que l’arrière-plan et les environnements de la série animée redémarrée ont un look mis à jour pour ressembler davantage à l’esthétique de la série de jeux vidéo Digimon: Cyber ​​Sleuth.

Le casting de voix japonais de DigiDestined se compose de Yuko Sanpei (Boruto dans Bortuo: The Next Generation) en tant que Taichi, et avec les vétérans de Dragon Ball Super Takeshi Kusao (Trunks) jouant Joe, et Masako Nozawa (Goku) agissant en tant que le narrateur.

Que pensez-vous de la refonte de ces personnages pour DigiDestined?

