Le redémarrage de “Doogie Howser, M.D” arrive à Disney +

Disney revient une fois de plus dans ses archives alors que Variety rapporte qu’un redémarrage de «Doogie Howser, M.D.» est en préparation pour Disney +, intitulé «Doogie Kealoha, M.D.».

La nouvelle version se concentrera sur une femme âgée de 16 ans mi-asiatique mi-blanche qui travaille comme médecin à Hawaï.

Ce nouveau spectacle sera créé par 20th Century TV Studios, qui a créé la série originale. Kourtney Kang sera le producteur exécutif et les scénaristes de la série, avec Jake Kasdan et Melvin Mar. Ces trois ont déjà travaillé ensemble sur «Fresh Off the Boat». Il sera également produit par Dayna et Jesse Bochco.

Le “Doogie Howser” original mettait en vedette un jeune Neil Patrick Harris, bien qu’il ne soit pas actuellement connecté à cette nouvelle version. Il a fonctionné sur ABC pendant 97 épisodes sur quatre saisons et diffusé entre 1989 et 1993. Espérons que la série originale sera également ajoutée à Disney + bientôt.

Que pensez-vous de ce redémarrage?

