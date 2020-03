Le redémarrage de ‘Gossip Girl’ qui prépare HBO Max annonce sa distribution principale

La reine des potins est revenue pour nous donner des informations qui ne peuvent plus être enregistrées: Le casting officiel du redémarrage de «Gossip Girl» a été dévoilé. La série originale de HBO Max imitera l’original de The CW avec un lot de dix épisodes dans lequel elle présentera une nouvelle génération de jeunes de la haute société de Manhattan. Ce seront les nouveaux candidats de Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck et Nate qui tenteront de conquérir le public.

Emily Alyn Lind

Pas encore de date de sortie officielle, mais HBO Max a déjà dévoilé la liste des acteurs qui incarneront les protagonistes de la série. Ils sont toujours en marge d’informer plus de détails sur les personnages respectifs qu’ils joueront chacun, car comme clarifié par le producteur Josh Schwartz, cette version de ‘Gossip Girl’ sera plus “une continuation qu’un remake”. Par conséquent, de nouveaux personnages vivront avec l’histoire des originaux, qui peuvent également faire une petite apparition. Bien sûr, la voix mythique du narrateur restera Kristen Bell, déjà confirmée.

Comme le rapporte TVLine, Emily Alyn Lind Il a été le premier protagoniste confirmé et jouera Audrey. Bien qu’elle soit jeune, elle a beaucoup d’expérience, tant au cinéma qu’à la télévision, puisque nous avons pu la voir dans des titres comme ‘Revenge’ et “Doctor Dream”, entre autres. Pour sa part, Whitney Peak vient de jouer Judith dans «Les aventures effrayantes de Sabrina», et nous la verrons également dans la série imminente Apple TV + «Home Before Dark».

Eli marron Il est devenu connu pour avoir donné vie à Dylan Walker dans «Pretty Little Liars: The Perfectionists» et est également apparu dans «Spinning Out» récemment annulé; Jason Gotaycontrairement au reste, il vient du monde de Broadway et aura un rôle plus mature; et enfin on trouve Johnathan Fernandez, qui a une longue carrière dans le petit écran, avec des crédits dans «Lethal Weapon» ou «Girls».

Adaptation au présent

Cette nouvelle génération d’étudiants fréquentera également l’école Constance Billard, situé dans un temps actuel et sans supprimer de l’intrigue les presque treize ans qui se sont écoulés depuis la version originale. S’adapter à aujourd’hui il y aura des changements liés à l’engagement envers la diversité raciale et sexuelle. Tout cela sans perdre l’essence originelle de l’observation de l’opulence du point de vue d’un groupe de jeunes élitistes.

