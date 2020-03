Le redémarrage de la scie de Chris Rock a été retardé indéfiniment

Il y avait beaucoup de confusion l’année dernière quand il a été révélé que Chris Rock, qui n’est pas exactement connu pour jouer des rôles dramatiques et encore moins pour entrer dans le genre de l’horreur, développait le neuvième épisode de la franchise Saw. Non seulement il allait prendre la tête de ce qui allait finalement être intitulé Spirale: du livre de la scie, mais il est également responsable du plan de l’histoire et a même un crédit de producteur exécutif sur le projet.

Aussi étrange que cela paraisse, il y a eu une soudaine étincelle d’intérêt pour la propriété, qui n’a fait que s’intensifier lorsque nous avons appris que Samuel L. Jackson avait également rejoint Spiral. La première bande-annonce était également très excitante, ne montrant que la connexion du film au reste de la série dans les derniers instants. En tant que tel, l’excitation est maintenant à un niveau record pour le prochain chapitre, c’est pourquoi nous sommes tristes d’avoir à vous dire que Lionsgate a retardé indéfiniment Spiral: From the Book of Saw, ce qui signifie qu’il ne s’ouvrira pas en mai. Le 15 2020 comme initialement prévu.

Bien sûr, cela est dû à la pandémie de coronavirus, qui a vu de nombreux films subir des retards. Un peu plus tôt dans la journée, en fait, Marvel a retiré Black Widow du calendrier de sortie. Pour l’instant, aucune nouvelle date de sortie n’a été donnée à Spiral, bien que le studio dise qu’il “évalue les prochaines étapes, dates et stratégies”. En d’autres termes, restez à l’écoute.

Cliquer pour agrandir

En ce qui concerne l’intrigue de Spiral, nous savons que Rock joue le détective Ezekiel ‘Zeke’ Banks qui, avec son partenaire recrue (Max Minghella), découvre une série de meurtres horribles qui rappellent des souvenirs du passé troublé de la ville. En tant que premier film Saw depuis 2017, lorsque Michael et Peter Spierig nous ont apporté Jigsaw, les espoirs sont certainement élevés, mais il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour jeter un œil sur ce que le comédien a préparé pour nous .

Spirale: du livre de la scie est actuellement sans date de sortie, mais dès que cela changera, nous serons sûrs de vous le faire savoir.

Source: Dégoûtant sanglant