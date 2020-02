Le redémarrage de «Lizzie McGuire» n’a pas été annulé – pourrait se déplacer à Hulu

Le retour de Lizzie McGuire à la télévision se fera par le biais de Hulu, du moins si le créateur de la série Terri Minsky – qui a été licencié en tant que showrunner en janvier – obtient son souhait.

«Je suis tellement fier des deux épisodes que nous avons faits», a déclaré Minsky à notre publication sœur Variety. «Hilary a une maîtrise de Lizzie McGuire à 30 ans qui doit être vu. C’est une chose merveilleuse à regarder. J’adorerais que le spectacle existe, mais idéalement, j’adorerais que l’on puisse lui donner le traitement d’aller à Hulu et de faire le spectacle que nous faisions. C’est la partie où je suis complètement dans le noir. Il est important pour moi que ce spectacle soit important pour les gens. J’avais l’impression de vouloir faire un spectacle qui était digne de ce genre de dévotion. »

Au moment du licenciement de Minsky, Disney a publié une déclaration sur Lizzie se déplaçant dans une «direction créative différente» et «mettant un nouvel objectif sur le spectacle». Il devient maintenant clair que Minsky avait l’intention de raconter une histoire plus adulte – celle qui convient à une femme de 30 ans vivant à New York – que Disney ne le voulait pour son service de streaming adapté aux enfants.

Cela vient juste un jour après que Duff ait suggéré sur Instagram que Love, Victor passant de Disney + à Hulu en raison de son contenu mature “sonne familier”.

Le renouveau, qui reste en développement, “reprend alors que Lizzie McGuire est sur le point d’avoir 30 ans. Elle a apparemment tout – son travail de rêve en tant qu’assistante d’un décorateur chic de New York, son gars de rêve et un pittoresque appartement de Brooklyn – mais les choses ne sont pas toujours telles qu’elles semblent. Avec un peu d’aide de ses amis, de sa famille aimante et de son alter ego de 13 ans sous forme animée, Lizzie traverse les hauts et les bas de l’âge adulte. »

En plus du retour de Duff dans le rôle-titre, la renaissance accueille également Jake Thomas dans le rôle de Matt McGuire, Hallie Todd dans le rôle de Jo McGuire, Robert Carradine dans le rôle de Sam McGuire et Adam Lamberg dans le rôle de David «Gordo» Gordon. (Et, oui, le petit moi animé de Lizzie devrait également revenir.) Cliquez ici pour voir des photos du réveil.

Vos réflexions sur l’état de Lizzie McGuire? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.