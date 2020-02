Le redémarrage de Teenage Mutant Ninja Turtles serait sombre et fidèle aux bandes dessinées

le Teenage Mutant Ninja Turtles La franchise est celle que ViacomCBS continue d’exploiter pour réussir, avec un nouveau redémarrage des films et plusieurs adaptations télévisées en cours. Bien qu’il ait déjà été laissé entendre qu’un nouveau spectacle en direct sur Netflix pourrait revenir aux racines les plus sombres de la série comique, nous entendons maintenant que le dernier film de théâtre ira également pour un ton plus franc par rapport au grand écran plus récent adaptations, le projet étant dit sombre et assez fidèle à la bande dessinée.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Bill Murray reviendrait pour Ghostbusters: Afterlife et Han reviendraient dans Fast & Furious 9 – les producteurs de Turtles étaient à l’origine désireux d’obtenir une note R pour le redémarrage. Cependant, les problèmes de box-office de Birds of Prey réduisent apparemment leur enthousiasme à s’éloigner trop d’un large public, tout en poursuivant une adaptation fidèle. Cela étant dit, ils vont toujours garder les choses du côté le plus mature. Surtout par rapport aux derniers efforts cinématographiques.

Bien que cette nouvelle puisse suggérer que l’émission de Netflix ira maintenant dans une direction légèrement différente de celle indiquée pour la première fois, nous ne serions pas contre qu’il y ait deux versions différentes du ton original des bandes dessinées. Pour ceux qui ne le savent pas, les bandes dessinées indépendantes des années 80 Teenage Mutant Ninja Turtles de Kevin Eastman et Peter Laird ont commencé comme un hommage violent et une satire de la bande dessinée contemporaine, avant de devenir une machine à gagner de l’argent mondiale.

Cliquer pour agrandir

Depuis lors, les Tortues ont en grande partie vu leurs bords rugueux ramollis pour des films et des adaptations télévisuelles plus jeunes. Bien qu’il soit juste de dire que plusieurs de ces productions ont fait référence à l’approche plus sordide des premiers travaux d’Eastman et Laird, y compris le premier film TMNT, les producteurs de franchise ont pris soin d’éviter la violence ou l’horreur réalistes.

Dans ce contexte, nous souhaitons voir comment un Teenage Mutant Ninja Turtles le film pourrait fonctionner, même si nous serions toujours surpris si Paramount prenait trop de risques pour aliéner une base de fans plus jeune. À l’heure actuelle, le développement semble encore à un stade précoce pour le prochain épisode théâtral de la franchise, mais nous ne manquerons pas de vous apporter plus de nouvelles au fur et à mesure.