Le redémarrage des Power Rangers ferait de Red Ranger une femme

Paramount met à nouveau sous tension ces héros Mighty Morphin pour un autre redémarrage, mais cette nouvelle Power Rangers le film devrait être une réinvention encore plus audacieuse que la précédente. L’une des meilleures choses du film de Lionsgate en 2017 a été la diversité accrue de la super-équipe des adolescents, avec les premiers héros costumés du cinéma (Bleu) et LGBTQ (Jaune). Le prochain pourrait aller encore plus loin et donner à l’équipe une dirigeante.

We Got This Covered a été informé par nos sources – les mêmes que celles qui ont déclaré que Paramount développait un redémarrage de Transformers et qu’un spectacle de She-Hulk allait arriver à Disney Plus, que nous savons tous les deux vrai – que le studio tient à essayez quelque chose de nouveau et de différent avec leur film de relations publiques et le plan actuel est de faire du Red Ranger une femme. Et si cette idée arrive à l’écran, cela pourrait être très important pour la franchise.

Il était prévu de réinventer Tommy Oliver / le Green Ranger en tant que femme dans la suite du film de 2017, mais ce serait un flip de genre beaucoup plus important. Malgré le développement d’une nouvelle saison des Power Rangers pratiquement chaque année depuis 1993, il n’y a jamais eu de Red Ranger féminine à plein temps. Il y a eu deux Reds féminines de soutien, mais l’une était une ancienne Ranger dégénérée (SPD) tandis que l’autre n’est apparue que pour cinq épisodes (Super Samurai). Il est donc temps qu’ils s’y mettent.

Cliquer pour agrandir

Sous la direction de Jonathan Entwistle de The End of the F-ing World, à partir d’un scénario de Patrick Burleigh, l’intrigue du redémarrage comportera une touche de style Retour vers le futur, alors qu’un groupe de Rangers modernes sont renvoyés dans les années 1990 et doivent comprendre un moyen de revenir au présent. Il pourrait également y avoir des liens avec l’émission originale, car le WGTC a également entendu que les Rangers verts et roses originaux – Jason David Frank et Amy Jo Johnson – apparaîtront à un certain titre.

Dites-nous, cependant, êtes-vous excité par l’idée d’une femme Red Ranger dans Paramount’s Power Rangers univers? Passez à la section des commentaires et faites-le nous savoir.