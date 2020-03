Le redémarrage des Power Rangers rendrait le Blue Ranger gay

Le 2017 Power Rangers le film n’a pas été très bien accueilli par les fans, et il semble que le studio abandonne tout projet de séquelles et donne plutôt un nouveau redémarrage à la franchise de longue date. De nombreux changements devraient également avoir lieu dans le film à venir, et l’un d’eux est qu’ils vont rendre le Blue Ranger gay.

En dépit d’avoir des stars comme Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Naomi Scott et Dacre Montgomery de Stranger Things, la dernière tentative sur grand écran des Power Rangers était une affaire terne avec beaucoup trop de placements de produits Krispy Kreme. Le studio fait le bon choix en mettant cette version au lit et en partant de zéro avec le réalisateur de The End of the F *** ing World Jonathan Entwistle, qui a concocté une version de la propriété qui impliquera un voyage dans le temps similaire à Retour à The Future et devrait avoir lieu principalement dans les années 1990.

Mais ce n’est pas le seul changement que ce nouveau chapitre apportera. Selon nos sources – les mêmes qui ont dit que Paramount redémarrait Transformers et qu’une émission de Mme Marvel arrivait à Disney Plus, qui ont depuis été confirmées – le studio prévoit également de rendre le Blue Ranger gay dans les prochains Power Rangers redémarrer. C’est en plus d’avoir le Red Ranger féminin cette fois-ci également.

Mais tout ne sera pas nouveau dans le prochain film, car il peut y avoir une explosion stellaire dans le passé pour les fans de la vieille école. Comme nous vous l’avions dit il y a quelques jours, les Rangers roses et verts d’origine seraient de retour pour le redémarrage, offrant au public un bel équilibre d’ancien et de nouveau à découvrir lors de la sortie du film.

Bien sûr, le manque de représentation des personnages LGBTQ dans les films est un sujet de préoccupation depuis un certain temps maintenant. Mais des mouvements comme celui-ci continuent de démontrer les efforts de l’industrie pour changer cela. Les Power Rangers ont toujours embrassé la diversité, depuis leurs humbles débuts, et c’est agréable de voir que la franchise continue de montrer la voie dans ce département. Tous ces changements donnent l’impression que c’est le prochain Power Rangers le film va dans la bonne direction et nous avons hâte de voir ce que les producteurs pourraient nous préparer.