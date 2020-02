Le redémarrage du légendaire massacre à la tronçonneuse au Texas trouve ses directeurs

Variety fait savoir que le duo de réalisateurs Ryan et Andy Tohill ont été appelés à diriger le prochain redémarrage d’horreur de Legendary Entertainment du film emblématique de 1974 de Tobe Hooper Le massacre à la tronçonneuse du Texas, avec Chris Thomas Devlin attaché pour écrire le scénario. Ce projet marquera le premier grand film des Tohills après avoir réalisé leur premier long métrage de réalisateur The Dig qui a eu sa première au Festival international du film de Toronto 2018.

“La vision de Tohill est exactement ce que veulent les fans”, Le producteur Fede Alvarez a déclaré dans un communiqué. “C’est violent, excitant et tellement dépravé qu’il restera avec vous pour toujours.”

Le massacre à la tronçonneuse du Texas le redémarrage sera produit par Fede Alvarez, qui est connu pour diriger Ne respirez pas et 2013 Evil Dead, avec Rodolfo Sayagues à travers la bannière Bad Hombre. Les détails du tracé pour le film de redémarrage sont toujours conservés.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas La franchise se concentre sur Leatherface et sa famille Backwoods, qui terrorisent des visiteurs innocents qui empiètent sur leurs terres dans la campagne isolée du Texas. Le film original a été réalisé par Tobe Hooper (Esprit frappeur) et sorti en 1974. La franchise compte actuellement un total de huit films, l’entrée la plus récente étant la préquelle de 2017 simplement intitulée Leatherface. Mettant en vedette des membres du casting, dont Matthew McConaughey, Renee Zellweger, Viggo Mortensen et Dennis Hopper, la série de films a rapporté plus de 235 millions de dollars dans le monde.

Legendary a déjà eu de l’expérience dans la production et la réinvention de films basés sur des classiques de l’horreur tels que Godzilla et King Kong qui font maintenant partie du même monstre. Ils ont également travaillé dans l’horreur avec certains films originaux comme celui de Michael Dougherty Farce ou Friandise et Krampus, plus le gros budget Dracula Untoldet Guillermo del Toro Crimson Peak.