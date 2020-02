Le Reggaeton triomphe aux Lo Nuestro 2020 Awards

Reggaeton triomphe aux Lo Nuestro 2020 Awards | Instagram

Hier, le Prix ​​Lo Nuestro 2020 et le reggaeton comme jamais auparavant était présent lors de cette présentation triompher prenant plusieurs prix.

Le chanteur et auteur portoricain Daddy Yankee a de nouveau obtenu la reconnaissance de tous ceux qui sept prix des 12 nominations qu’il avait.

Il a été couronné Artiste de l’année, Chanson de l’année pour son thème “With Calm”, Remix de l’année pour sa chanson “Single”, un duo avec Lunay et Bad Bunny et quelques autres récompenses.

Vous pourriez être intéressé: Chiquis Rivera capture des regards et des critiques à son arrivée aux Lo Nuestro Awards

Bad Bunny, qui est également de Porto Rico, a été le deuxième plus grand gagnant de la nuit, avec cinq titres et parmi eux est celui de Album de l’année par Oasis, un album qu’il a préparé avec J Balvin, il a également remporté Vidéo de l’année, Tour de l’année, entre autres.

Comme on le sait, J Balvin recevra le prix de Icône musicale pour toute sa carrière, et le Raphael espagnol serait également honoré de la Prix ​​Lo Nuestro pour l’excellence 2020.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Encore une fois, DES MILLIONS DE MERCI À TOUS @ S !!!!!!!!!!!! @premiolonuestro, @univision, @gloriatrevi, @davidbisbal, @universalspain, @rosalagarrigue, @rlm_es, mes collègues professionnels, ma famille et le MERVEILLEUX PUBLIC !!!!!!

Une publication partagée par Raphael (@raphaelartista) le 21 février 2020 à 10:51 PST

Ils ont fait durer ma carrière “, a déclaré Raphaël lors de la remise du prix.

C’est après la présentation de J Balvin où il a interprété les chansons Purple, Crazy with You et Don’t Know Me que Daddy Yankee est apparu sur scène pour livrer son prix.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

L’année dernière, vous avez eu l’honneur de me remettre un prix avec beaucoup de respect. Le même respect que je veux que le monde sache que je ressens pour vous, enfant travailleur et discipliné, dévoué à sa carrière et qui vient d’un pays que j’aime beaucoup, la Colombie », a déclaré avec amour Daddy Yankee.

L’un des moments les plus beaux et les plus émouvants du gala a été lorsque Alejandro Fernández est monté sur scène et a chanté “Je t’ai oublié“avec Mariachi, recevant plus tard le premier Prix ​​Legacy de la cérémonie le dédiant à son père, Vicente Fernández.

Vous pouvez également lire: Thalía et ses plus beaux looks aux Lo Nuestro Awards

Dans le troisième place Christian Nodal et Sebastian Yatra, avec trois prix chacun, ont été les plus grands gagnants de l’événement.

Thalia, Jhay Cortéz, Carlos Rivera, Niurka, Galilea Montijo et Chiquis Rivera ont conquis les projecteurs, les caméras et tout le monde avec le tapis magenta.

.