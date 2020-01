Le remake de “Black Christmas” arrive sur Blu-ray en mars avec des scènes alternatives de fin et supprimées

Après avoir transformé 5 millions de dollars en seulement 18,5 millions de dollars au box-office mondial, Sophia TakalLe remake PG-13 de Noël noir est maintenant en route pour le DVD et le Blu-ray en mars.

Le film sortira chez Universal en DVD / Blu-ray 17 mars 2020.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Une fin alternative

Scènes supprimées et étendues

Vous avez joué avec les mauvaises soeurs

La (re) réalisation d’un classique culte

Bienvenue à Mu Kappa Epsilon

Commentaire du réalisateur Sophia Takal et de Star Imogen Poots

Du producteur de Get Out and Halloween vient une prise en temps opportun sur un classique de l’horreur culte alors qu’un tueur sur le campus fait face à un formidable groupe d’amis en fraternité.

Hawthorne College se calme pour les vacances. Mais comme Riley Stone (Imogen Poots) et ses sœurs Mu Kappa Epsilon se préparent à garnir les couloirs d’une série de fêtes saisonnières, un harceleur masqué noir commence à tuer les femmes de la sororité une par une. Alors que le nombre de corps augmente, les sœurs commencent à se demander si elles peuvent faire confiance à n’importe quel homme. Quel que soit le tueur, il est sur le point de découvrir que les jeunes femmes de cette génération ne seront les victimes de personne.