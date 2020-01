Le remake de Jen et Sylvia Soska du film ‘Rabid’ de David Cronenberg arrive sur Blu-ray en février

le Soska Sisters clôturé 2019 avec leur propre spin sur celui de David Cronenberg Enragé, qui est sorti en salles et sur demande en décembre. Ensuite, il rentre à la maison.

Rabid arrive sur Blu-ray depuis Scream Factory le 4 février 2020, et comprend un commentaire audio avec les réalisateurs et scénaristes Jen & Sylvia Soska et plus encore.

Fonctionnalités bonus

Commentaire audio avec les réalisateurs et scénaristes Jen et Sylvia Soska

Entretien avec l’actrice Laura Vandervoot

Bande-annonce théâtrale

Dans Rabid, la créatrice de mode en herbe Rose Miller (Laura Vandervoort) a ses rêves transformés en une réalité cauchemardesque quand un accident bizarre la laisse horriblement défigurée Après avoir reçu une procédure miracle impliquant une greffe de peau expérimentale de la mystérieuse clinique Burroughs, Rose est transformée en la beauté de ses rêves. Mais rien ne vient sans coût et Rose commence à ressentir des effets secondaires terrifiants qui déchirent ses derniers fils de raison. Quel prix Rose devra-t-elle payer pour avoir tout ce qu’elle a voulu? Cela pourrait lui coûter son humanité.

Benjamin Hollingsworth, Phil Brooks (C.M. Punk), Ted Atherton, Hanneke Talbot, Gris Mackenzie, Stephen McHattie, AJ Mendez, Kevin Hanchard, et Greg Bryk également star.