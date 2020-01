Le remake de Mulan en live-action de Disney ne comprendra pas Mushu mis à jour

Le réalisateur de Mulan, Niki Caro, a démenti les rumeurs selon lesquelles le prochain remake de Disney en direct présentera un Mushu mis à jour.

Mulan semble aller dans une direction différente par rapport aux autres remakes en direct de Disney récemment sortis. Le changement majeur est que le remake de Mulan ne sera pas une comédie musicale comme le film d’animation de 1998. Un autre changement notable est que le remake Mulan en direct ne présentera pas le dragon Mushu, exprimé par Eddie Murphy dans le film d’animation original.

Alors que Disney n’a pas eu peur de ramener des acteurs de la voix pour des remakes en direct, Eddie Murphy n’aura pas la chance de reprendre Mushu en raison de son exclusion du Mulan en direct. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le remake de Mulan de Disney présenterait un Mushu mis à jour sous la forme d’un phénix pour être plus respectueux de la culture chinoise. Cependant, le réalisateur Niki Caro a parlé à Digital Spy et a abattu ces rumeurs et a expliqué pourquoi ils avaient décidé de laisser Mushu hors du remake de Mulan de Disney.

«Je pense que nous pouvons tous apprécier que Mushu est irremplaçable. Vous savez, le classique animé se démarque à cet égard. Dans ce film, il y a un représentant de la créature – une représentation spirituelle des ancêtres, et plus particulièrement de la relation de Mulan avec son père. Mais une mise à jour de Mushu? Non.”

Bien qu’il y ait un dragon et un phénix dans la bande-annonce de Mulan, Niki Caro a expliqué plus en détail la signification réelle du visuel dans le film:

«Ainsi, à gauche et à droite de l’empereur se trouve un dragon. Le dragon est représentatif du masculin, et le phénix est représentatif du féminin. Dans un film, dans une histoire qui explore tellement la fluidité des genres, je pensais que c’était une façon vraiment agréable et appropriée d’aller. »

Êtes-vous triste que Mushu soit complètement exclu du remake live-action de Mulan? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Disney’s Mulan:

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek, Mulan de Disney met en vedette Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee en tant que Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur.

Disney’s Mulan sortira en salles le 27 mars 2020.

Source: Digital Spy

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.