Le remake de «My Bloody Valentine» est une lettre d’amour à Slasher Movie Gore [Butcher Block]

Butcher Block est une série mensuelle célébrant les films d’horreur les plus extrêmes et les esprits derrière eux. Dédiés au gore graphique et aux éclaboussures, nous explorerons le noir, le dérangé et le dépravé dans l’horreur, et le sang et les tripes impliqués. Pour les films qui utilisent les effets spéciaux du gore comme forme d’art, et les fans qui se délectent du carnage, cette série est pour vous.

Les films 3D existent sous une forme ou une autre depuis 1915, avec un renouveau important dans les années 80, mais les premières années ont marqué une résurgence générale du format 3D. Grâce aux progrès technologiques, la 3D est plus belle que jamais et les films familiaux en profitent pleinement. Ce n’est qu’en 2009 que l’horreur a finalement sauté à bord du train 3D; juste avant que la bulle n’éclate, bien sûr. Parmi les premiers? Le remake de 2009 de Ma chère amoureuse, le premier film d’horreur classé R à être projeté sur RealD 3D.

Le résultat divertissant, bien sûr, est un slasher sanglant avec des tirs en face.

Cette mise à jour du favori slasher 1981 a été co-écrit par Todd Farmer et Zane Smith de John BeairdScénario original de. Dirigé par Patrick Lussier (Dracula 2000, Drive Angry), My Bloody Valentine 3D fait faillite en tentant de vaincre les prédictions de son prédécesseur, tout en gardant l’intrigue principale presque la même. Dans les deux cas, un niveau de gaz non contrôlé a provoqué une explosion dans le puits de mine d’une petite ville. La plupart des travailleurs ont été tués; sauf pour Harry Warden, qui est devenu fou et meurtrier au lendemain. De nombreuses années plus tard, les célébrations de la Saint-Valentin dans la ville sont littéralement peintes en rouge, avec le retour d’un tueur qui ressemble énormément à Harry Warden. Les triangles d’amour sont devenus encore plus compliqués.

La nouvelle itération de Tom Hanniger est jouée par Supernatural Jensen Ackles, avec la destination finale Kerr Smith comme son adversaire, Axel. Pris entre eux est Jaime King comme Sarah Mercer. Vétérinaire d’horreur Tom Atkins joue le shérif Jim Burke, un personnage qui n’était pas très en vue dans les premières ébauches du script, mais qui a obtenu un rôle renforcé une fois Atkins rejoint le casting. Et plus Atkins est toujours une bonne chose.

My Bloody Valentine fait un excellent usage de la technologie 3D, sans doute plus que tout autre film d’horreur 3D, avec des regards effrayants (parfois littéralement) et des craintes explicitement conçus avec le format en tête. De la scène d’ouverture, ce remake possède un nombre de corps beaucoup plus élevé. Après une exposition mise en place pour l’ensemble de l’intrigue, Harry Warden peint une salle d’hôpital en rouge, avec des cadavres éviscérés laissés dans son sillage. Parce que l’arme de prédilection du tueur est une pioche minière, de nombreuses morts à l’écran explorent différentes manières de livrer un carnage maximum. Empalements de crâne, coups de couteau, arracher les mâchoires et les jeter dans la direction du public; tout cela fait un bon moment sanglant. Les meilleurs morts à l’écran comportent un séchoir et une pelle.

Lussier et Farmer (qui apparaît également comme un camionneur du côté du karma brutal) ont tendance à créer ensemble une horreur amusante et sanglante, et un créateur d’effets de maquillage spéciaux Gary J. Tunnicliffe a donné vie au sang pour celui-ci. Tunnicliffe n’est pas étranger aux viscères effrénés et aux effets horribles; il est le créateur d’effets spéciaux de maquillage derrière des films d’horreur notables comme The Collector, Feast, Hellraiser: Bloodline, et il a également été superviseur d’effets spéciaux de maquillage sur Candyman.

Tout cela pour dire que My Bloody Valentine 3D est une montre amusante pour la Saint-Valentin. Le triangle amoureux ne fonctionne pas tout à fait – cette version d’Axel se présente comme une secousse complète – mais si vous cherchez des boîtes de chocolat farcies d’organes et de sang, eh bien, cela offre. C’est également une relique intéressante de la popularité passée du format 3D et l’une des rares entrées à tirer pleinement parti de la technologie. À tout le moins, c’est un slasher amusant à doubler avec la nouvelle version Blu-ray de Scream Factory en édition collector de l’original de 1981.