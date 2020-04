Le remake de Robin Hood en live sera dirigé par un Mexicain

Comme si 2020 ne pouvait pas être plus nostalgique, attendez, qu’après le succès des remakes du ‘Lion King’, la version émotionnelle de ‘Dumbo’ et la touchante ‘Lady and the Tramp’, c’est au tour de Robin Hood aura sa propre version en action réelle Et la bonne nouvelle ne s’arrête pas là, le remake qui sera réalisé par rien de plus et rien de moins que le mexicain Carlos López Estrada et atterrira à Disney +, plate-forme qui a fait son entrée triomphale dans notre pays, au cours du dernier mois de mars.

Le film d’animation de 1973reviendra à l’écran 47 ans plus tard, Totalement révolutionné. Disney, fais aveuglément confiance àento de notre compatriote de 31 ans, qui est devenu célèbre après avoir réalisé “Blindspotting” en 2018 et ici parmi nous, il a hérité de la créativité de sa mère, Carla Estrada.

Au projet, Kari Grandlund en charge de script, après le succès de «La Dama y el Vagabundo», tandis que Justin Springer en charge de la production, qui re-signe avec Disney après avoir réussi “Dumbo ».

Bien qu’il y ait beaucoup de spéculations que Robin Hood dans Live Action, reviendra à être un musical, ce que nous savons avec certitude, c’est que chacun des personnages sera respecté, mais présenté de manière anthropomorphique, dans un format hybride. Il sera intéressant de voir comment le justicier sera représenté Robin Hood, avec qui nous sommes même restés, était un adorable renard, tandis que ses hommes de main étaient différents animaux de la forêt.

Après «Roi Lion’, López Estrada, aura le défi de surmonter le charmant lion, qui dans cette histoire, agit comme le John Prince John », L’un des personnages essentiels de l’histoire, mais nous mourons aussi d’envie de voir la vraie version du loup «shérif de Nottingham», blaireau «Fray Tuck», ainsi que l’ours brun, «Little John».

Selon Hollywood Reporter, la version Robin Hood de Live Action, elle sautera complètement les théâtres, Rester directement sur le nouveau service de télévision en streaming de Disney +. Bien qu’à ce stade précoce on ne sait pas quand la production commencera, surtout compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment.

De cette façon, Disney évolue, exposant l’avenir des films de franchise. Comme nous nous en souviendrons, la nouvelle version de “ Lady and the Tramp ” a été le premier film à devenir une exclusivité Disney + en novembre 2019, après que la société ait décidé que les films qui ne généreraient probablement pas un grand retour sur investissement dans les cinémas deviendraient exclusifs à la plateforme.